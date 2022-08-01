海上活春宮影片瘋傳！墾丁全裸男女海中性交　警列2疑點：難追查

【不雅片／活春宮】近日天熱炎熱，不少人會到海灘嬉戲消暑。近日網上流傳1段據稱是在墾丁白砂灣拍攝的「活春宮」影片，見到海中有一對年輕男女竟然在衝浪板上公然性交，影片隨即被網民瘋傳。惟當地警方追查後發現影片有2大疑點，承認以此尋人有難度。



近日網上流傳1段據稱是在墾丁白砂灣拍攝的「活春宮」影片。（影片截圖）

這段「海上活春宮」影片長42秒，據稱是上周三（7月27日）早上在墾丁白砂灣拍攝，並標註了「墾丁，大自然的美好」。

影片開頭是一望無際的沙灘，隨着鏡頭畫面慢慢放大至約40米外遠方，見到竟然有一對全裸年輕男女在海中心公然性交，其中女方躺在衝浪板上，男方則在上方有連串動作，而衝浪板隨着海浪起起伏伏，場面相當驚險。

影片隨即引來網民熱議，笑言是否天氣太熱要「大解放」。亦有不少網民錯重點，關注2人的平衡力基本功，「這個……我只能說平衡感真好」、「平衡性很好，不怕掉到海裏」、「這得有強大的核心力量才行！厲害」。不過也有網民質疑這對男女行為是否違法，「這個有違法嗎？無聊，太閒沒事幹喔！」。

在台灣，於公眾地方「活春宮」有機會違反公然猥褻罪，如有意圖供人觀覽，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000新台幣（約2400港元）以下罰金。

墾丁白砂灣是旅遊熱門地點之一。（Google Maps）

惟當地警方看影片後發現有2大疑點，包括發現影片的日期和地點有不合理處等。警方解釋，該處自暑假以來遊客眾多，然而影片中沙灘遊客稀少，不符現況，而且影片放大後男女的面部影像相當模糊，難以辨認，直言以片尋人有難度。