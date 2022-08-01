十多青年不懂游泳卻想游出浮台　救生員1句嚇停　獲網民激讚醒目

踏入農曆7月「鬼月」，不少老一輩都忌諱水鬼捉人的民間傳說，而原來年輕人也會「怕怕」！有網民日前發文，稱近日在泳灘見到十幾個青年游泳，當中過半不會游，但竟然有人提議一起游出浮台，大膽行徑嚇壞旁觀者。這時有做了10多年的救生員就利用民間傳說，把他們「嚇」回岸上。有網民留言讚救生員經驗老到、有急才；亦有人鬧青年膽大妄為，「啲人個腦裝草，唔識游水都想游出浮台」。



有網民指近日在清水灣一灘見到有十多名青年在泳灘游泳，其間有人提議游出浮台，但他們當中有過半的人不會游泳，非常危險。（《I SWIM》劇照）

該名網民在facebook專頁「將軍澳主場」發文，稱其近日在清水灣一灘見到有十多名青年在泳灘游泳，而當中超過一半人不懂游泳。其間有人提議游出浮台，但就並非所有人都同意。最終擾攘了十多分鐘，這群青年仍在海中爭持不下。

這時，1名「光頭」救生員發現異狀即時行動，走到救護站開咪廣播阻止青年，「拎起支咪講『唔識游就唔好游出去，七月喇！』」。這句話立竿見影，那群青年也許是被農曆7月鬼門開的傳說嚇到，立即乖乖返回岸上，不敢逗留。

機智的救生員講了句「唔識游就唔好游出去，七月喇！」，成功用民間傳說把青年「嚇」回岸上。（《I SWIM》劇照）

帖文引來網民熱議，其中有1名街坊當日也在現場，指同行友人在泳灘聽到這句話即時「笑到噴水」，「我都喺現場喎！（青年）全部游返返嚟」。不少人大讚救生員「做到嘢」，指他用1句話就救了十幾個青年，「做得好！十分有效的溫馨提示」、「講一句救十個」、「七月呢下超有用」。

有人就談及農曆七月相傳會有水鬼抓交替，「七月下面要人」、「真係好邪」、「農曆七月，好多嘢自己就一就，避免樂極生悲！」。有人就覺得幸好那群青年肯聽話，如不懂游水卻堅持游出浮台很可能發生意外，甚至危及生命。