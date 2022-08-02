坐車遇性感女乘客　港男1舉動被誤會偷拍喊冤　網民：好難唔懷疑

「其實啲女人會唔會諗太多？」有港男日前發文，稱坐車時剛巧站在了1位穿低胸衫的女士前面，忍不住看了對方「一兩眼」。後來又因「手機係到cap圖但冇熄聲」，令女士誤會他在偷拍，即時在車廂大聲要求他交出手機查看。他覺得被冤枉，非常氣憤，遂在討論區開帖大鬧該女子。帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主不懂「瓜田李下」的道理，所謂「君子防未然，不處嫌疑間」，「你又真係衰嘅，偏偏呢個時候cap圖仲要有聲」、「下次避忌吓，唔好亂望」。



樓主在討論區發文稱坐車時正使用螢幕截圖功能，不巧發出了拍照的「咔嚓」聲，1位衣着清涼的女乘客誤會他偷拍自己，氣憤地要求查看他手機。（《某一天》劇照）

該港男在香港討論區以「畀人屈我偷拍佢 真係好嬲」發文，稱其近日坐車時因沒有座位，只能站着。他的正前方坐着1名衣着清涼的女乘客，「着埋啲低胸衫短褲，咁正常人都會唔覺意望多一兩眼」。港男稱自己看了一眼就沒有理會，開始低頭玩手機。其間因為他未有把手機調教至靜音模式，因此在使用螢幕截圖功能時發出了拍照的「咔嚓」聲。

該名女乘客聽到聲音，聯想到樓主方才的視線，加上樓主就站在她的正前方，因此便懷疑樓主在偷拍她，「條女勁大聲話我︰『喂你偷拍我啊？我啱啱就見到你係咁望住我！』」。樓主有口難言，內心委屈不已，只好解釋是螢幕截圖，並非拍照。但女乘客不相信，更要求查看樓主手機。

當時整個車廂都看着樓主與女乘客的爭執，他只好把手機交給對方查看以證清白。樓主認為自己清清白白，卻被惡意對待，「好似審犯咁」，非常憤怒；又指男人面對這些情況就會處於劣勢，「無聲可以出」。他在帖文大罵，「點解啲女人可以咁自以為（是）覺得人哋會想偷拍你？咁驚就咪鬼着埋啲低胸衫短褲，包到粽咁先好出門口啦」。

有網民認為此類事件如無實則證據就是「口同鼻拗」，建議男生坐車時盡量避免做惹人懷疑的事。（《心靈的聲音》劇照）

網民意見兩極，有人覺得樓主有責任，先是做不到非禮勿視，還不巧手機發出拍照聲，確實很難令人信服，「手機發出影相聲，好難唔令女士懷疑」、「拎手機拎得衰唔怪得人喎」、「手機使用禮儀, 鏡頭唔好對佢（住）人」；甚至有人認為樓主叫女人「包到隻糉咁」的說法不妥，「人哋鍾意着咩就着咩㗎啦」、「𥄫人仲大條道理好無恥」、「唔夠自律仲怪人引誘，blame the victim（指責受害人）你都真係有一手」。

不過另一邊撐樓主的網民就覺得他才是「受害人」，認為男子在這些場合確實較「輸蝕」，「男人要好好保護自己，認真！」、「check完叫佢道歉啦，你問心無愧」、「啲女人打橫嚟，下次報警玩大佢」；有人就提出建議，「下次唔好用手機對住人，一係用手遮住個鏡頭，唔好畀位人入」、「行遠啲，走返入男人堆。若無位走就雙手握扶手，或者單手握扶手，另一隻手放當眼處，謹記避免眼神交流」。