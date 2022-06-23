黃夏蕙搭的士被偷拍睡相　網民鬧爆司機缺德　夏蕙姨一句化解尷尬

人稱「夏蕙姨」的資深藝人黃夏蕙早前宣布8月將離開香港，網民都大呼不捨，皆因她EQ高又玩得，為大家帶來不少歡樂。有的士司機在社交平台分享照片，指接載夏蕙姨期間發現她「搽搽下唇膏瞓咗覺」，問大家「點算好」，帖文引起網上哄動，更釣出夏蕙姨本人親自回應，自嘲稱「咁都俾的士哥哥偷影到」，讓網民爆笑兼紛紛安慰她「無事，你都係咁可愛」，不過亦有人批評司機偷拍乘客的行為缺德。



有網民拍到夏蕙姨在的士車廂內睡覺休息，手上還拿着支開了蓋的唇膏，帖文還寫道「夏蕙姨搽搽下唇膏瞓咗覺，點算好？」。（FB「PLAY HARD玩硬3.0」圖片）

有網民昨日（22日）在facebook群組「PLAY HARD玩硬3.0」上載1張照片，只見夏蕙姨在的士車廂內睡覺休息，手上還拿着支開了蓋的唇膏，帖文還寫道「夏蕙姨搽搽下唇膏瞓咗覺，點算好？」。

帖文被轉至多個群組，不少人都批評司機偷拍乘客很無禮，「影人相咁低莊，司機唔慌好人」、「的士佬咁冇品」；又指疲累到睡着是正常事，「人哋都幾廿歲啦，仲肯四圍走來走去，攰到即場瞓着，都仲要回覆你哋呢啲咁嘅網絡攻擊」、「假如你乘搭公共交通工具時瞓着咗，被人爆你全名擺上網你會有乜感受？」；連其他同行都群起怪責，「我身爲的士司機以你為恥」、「咁冇職業操守嘅？」。

黃夏蕙幽默化解尷尬事件，網民大讚EQ高。（資料圖片）

事件在網上引起哄動，夏蕙姨其後在FB專頁轉發帖文截圖，幽默回應稱「我唔制呀」，剛剛拍完節目想在的士上稍作休息，沒料被拍下睡相，「咁都俾的士哥哥偷影到，我攞住支唇膏瞓死咗個樣！」，輕鬆化解尷尬的局面。夏蕙姨的回應不足1天已逾8000人讚好，網民都大讚她善良可愛，又不追究司機的行為，「夏蕙BB EQ真係好高」、「當夏蕙姐大方時，尷尬就是影相嗰個」。