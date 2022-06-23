家長注意！IG現偷拍公主裙小朋友帳戶　父母憂女兒成目標：好變態

小朋友充滿想像力，「發公主王子夢」本來無傷大雅，不過有網民發現，社交平台Instagram早前竟出現1個名為「香港公主關注組 hk_princesses」的帳戶，上載了至少40張身穿公主裙的女童相片。而從拍攝角度可見，相片疑為偷拍，拍攝時未有知會女童或家長，令人擔心有不法之徒針對女童偷拍，並在未獲授權下分享。不少家長狠斥經營相關帳戶及偷拍的人「好變態」，又擔心女兒或會成為目標而未有察覺。



有家長發現社交平台Instagram早前竟出現1個名為「香港公主關注組 hk_princesses」的帳戶，上載了至少40張身穿公主裙的女童相片，質疑相片屬偷拍。（ig截圖）

有家長早前發現，Instagram出現1個名為「香港公主關注組 hk_princesses」的帳號，自去年中起上載了至少40張相片，每張相內也有1名或多於1名身穿公主裙的女童。帳戶自去年5月起更新，至今已有逾640名粉絲追蹤，介紹中提及「研究顯示，細個冇著過公主衫，大個多數唔想結婚」，更列明「歡迎投稿」。

管理帳戶的人上載相片時，會按照相中環境、女童的外貌或衣着加入簡單評論，如「公主瘦到咁，因住一個唔小心跌落條罅到就唔掂喇」、「又裙又褲都係時下公主們最愛的打扮之一」、「奧運如果有得鬥着公主裝呢個可以係三甲，但係隻鞋係咪有啲大」等。

帳戶自去年5月起更新，至今已有逾640名粉絲追蹤，介紹中提及「研究顯示，細個冇著過公主衫，大個多數唔想結婚」，更列明「歡迎投稿」。（ig截圖）

家長指出，從拍攝角度可見，相中女童或家長也沒察覺被拍下相片，而且亦沒有列明相片獲授權才公開，質疑相關帳戶針對穿公主裙的女童偷拍，不禁擔心女兒或會成為目標，無辜被拍照到網上，只好呼籲大家帶同子女外出時要小心。

網民得知相關帳戶也直斥偷拍行為「好變態」，又指若帳戶的管理員本意為欣賞小朋友的衣着，大可大方稱讚及詢問家長才拍照，「如果大大方方話『你着得好靚，可唔可以幫你影張相』，成件事會soft啲」、「如果無惡意我都覺得唔算太嚴重，但拎小朋友嚟評頭品足就太過分」。亦有家長指，與女兒外出時曾遇類似偷拍事件，認為相關情況防不勝防，「我女試過喺地鐵俾個阿伯影，係路人話我知，立即走開，唔知佢咩原因」。