律師老闆客戶面前開錯鹹片　打工仔不滿被屈食死貓　網民指好小事

換着是你，這個「死貓」你吃得下嗎？有打工仔於網上發文分享被老闆「屈食死貓」的經歷，憶述有次六旬的律師老闆拿出iPad與客戶開會時，不小心打開了色情影片，老闆居然當着客戶的面指責是他入錯檔案，稱會嚴肅處理事件，令他覺得非常委屈，不久後更辭職轉行。帖文引起熱議，有網民認為「我覺得大家心照咪得，又唔使辭職嘅」、「咁仲好，起碼佢有嘢求你，咪deal（交易）下囉」、「人工加10%，去中環食返餐師傅拍板就算啦」。



有打工仔於網上發文憶述，有次老闆開會時在客戶面前不小心打開了iPad內的色情影片，老闆竟屈他「食死貓」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」，指被老闆「屈食死貓」前，他曾用對方的iPad幫忙處理1筆鉅款，其間發現老闆在iPad內儲存了色情影片，由於影片對他沒影響，因此當時沒有作聲，沒想到其後在會議上竟無辜背鍋。他指雖然會議後老闆有向他說「唔好意思借我過橋安撫客人」，但他仍深感委屈，最後辭職轉行。

不少網民認為投稿者將事件看得太重，「算啦，至少識講屈咗你食死貓，畀着我老細直情覺得佢啱我錯𠻹，屈返佢一餐咪算」、「傻豬嚟嘅，有道歉算係咁啦，大把上司覺得下屬頂係老馮㗎」、「立咗大功就覺得委屈，瘋狂無償OT就覺得自然，家陣啲奴工點解咁嘅？」、「唔知點解，我覺得可以屈佢欠你一個人情」、「你走咗，之後一、兩年內所有鹹片事件都會繼續屈你」。