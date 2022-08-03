醉娃凌晨叫男友接返家被爆粗拒絕：佢話出事抵死　網民意見兩極

醉酒不只不要駕駛，也不要打給男友？有女生日前發文，稱因與久未見面的同性朋友聚舊時喝了不少酒，擔心醉酒獨自回家會出事，便凌晨傳訊叫男友接自己，然而男友嬲爆拒絕，「飲醉叫男友嚟接，佢話出事係我抵死」，樓主傷心下正準備提出分手。帖文引來網民熱議，網民意見兩極，有部分人支持樓主男友，「唔飲得學人飲，出事就叫人嚟接」；亦有人認為樓主男友行為不妥，「唔接你又真係衰啲」。有人就認為樓主分手的決定正確，「歸根究底都係唔夾，分都合理，你搵個肯半夜接你嘅，佢搵個半夜唔出去飲嘅」。



樓主在討論區發文指自己與同性友人食飯時喝多了酒，自覺有點醉意，便傳訊叫男友接自己卻被拒絕，「佢話出事係我抵死」。（《失戀日》電影截圖）

該名女生在Dcard發文，稱其近日相約2年前到英國讀書的朋友吃晚飯聚舊聊天。席間幾位女性朋友點了酒喝，「點知太好傾都越飲越大」。眾人散席時已是凌晨12時許，樓主怕自己喝醉「會出事」，因此傳訊息給男友叫他接自己。但男友大怒拒絕，「佢不停爆粗鬧我，意思就係唔嚟，出咩事都係我抵死」。最後樓主的友人幫她叫的士，又拍下車牌號等，念及男友「狠心」的舉動，樓主坦言「喺的士上面心酸到喊，依家準備講分手」。

帖文一出即引來大批網民留言，撐樓主的網民認為其男友態度欠佳，而且應以女友安危為優先，可以先確保她安全歸家再討論此事，「樓主酒量唔好飲多咗係欠自制力保護自己，但唔代表佢受男方惡劣態度對待係應份喎」、「其實而家原po係想講『男朋友個態度真係好差』」、「唔肯接都可以幫女朋友call車返屋企啫，乜都唔肯做好過份」。

有撐樓主男友的人覺得凌晨時段還因為自己酒醉而要另一半接送，是不體諒的行為。（電視劇《愛美麗狂想曲》劇照）

不過撐男友的人就覺得是樓主不重視自己安危，沒道理要男友負責，又認為樓主不夠體諒男友，應自我檢討，「凌晨12點要人即刻出嚟接，如果返咗一日工好攰／第二朝要早起都真係搞唔掂」、「你諗下佢沖完涼準備瞓，搭車出去接你再返屋企沖多次涼，係人都攰」，甚至有人認為樓主男友「鬧得啱」，「下次就係飲醉係酒店起身自己着翻衫後打畀男友叫佢嚟接你」。不過樓主就回應「我依家有飲醉係酒店瞓醒咩？我醉醉地想有個人可以陪我安全咁返屋企做錯咩先？」。