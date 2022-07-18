港男同完美女友拍拖10年　同居後想分手追返中學初戀　遭網民鬧爆

相見好，同住難，有情侶就在同居後感情產生裂痕。有港男日前發文，指正與拍拖10年的女友同居，由於總是因家務事爭吵，令感情生變。最近他發現中學時期的初戀情人回復單身，港男萌生與現任女友分手的念頭，希望追回初戀。但該行徑就被網民鬧爆，「咪害完一個又一個」、「你以為下一個唔使磨合啊？」。



有港男在討論區發文稱與拍拖10的女友同居後，常因生活瑣事爭執，令感情產生裂痕。（《九尾狐傳》劇照）

該港男在連登討論區發文，稱與現任女友自中學結識，拍拖已有10年，此前他曾有過初戀，但無疾而終，現任女友是他第2任女友，他則是女友的初戀情人。樓主表示，女友在他心目中「接近完美」，「樣身材好、唔煙酒、第一次拍拖，唔追求奢侈品，茶記ok，節日唔需要特別慶祝」，而女友最令他感動的是當年她成功升讀大學，但樓主考試失利投身職場，當時女友家人全都勸她分手，「佢屋企人話我讀書唔成，叫佢飛咗我」，但是女友力排眾議，10年來不離不棄。

近年樓主小有成就，開了公司，但就算一周只能見一面女友也從無怨言，至2年前他們買樓同居，他甚至答應過女友如果不幸分手就會把物業、公司收入等資產贈予對方。然而同居生活並不甜蜜，他們漸漸為了生活瑣事爭執，令感情產生裂痕，「但我不停提醒自己，呢個女人用佢自己10年青春做賭注同你一齊，所以好多嘢最後都忍咗落嚟」。

直至最近樓主留意到初戀情人與其男友分開了，他解釋初戀在他心中是與別不同的存在，因此這麼多年來一直默默關注對方，知道對方回復單身後，「好想放棄而家有嘅嘢重生（新）追佢一次」。他自稱明白應保持現狀，然而與女友生活不快，「日復日嘅嘈交好似令雙方都淡咗」，故感性上他很想與現任分手，然後追回初戀。

樓主稱知道中學時的初戀現在回復單身，很想與現任女友分手，然後重新追求初戀。（《梨泰院Class》劇照）

帖文引來熱議，網民群起而攻，指責樓主幼稚且不負責任，同居生活的矛盾需要雙方遷就改變，但他就只想透過分手逃避責任，「兩年磨合期究竟你做咗咩嘢啊？但你唔理呢樣嘢 ，幻想下一個就唔會有相處唔到嘅問題？」、「就算畀你追返初戀你都一定只會話磨合唔到要分手」、「為家務分手真係第一次聽，請個鐘點就解決到嘅嘢」。

不少人認為樓主的女友十分可憐，勸樓主不要輕易分手，「佢同你同甘共苦，一定唔可以棄」、「你放棄咗一個肯同你同甘共苦嘅人，包你成世都搵唔番」。面對眾人勸諫，樓主作出回應，「有咗決定，決定del（刪）晒所有搵到ex嘅方法」，最後他又感謝網民「鬧醒」他。