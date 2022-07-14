慘！男友20多歲現禿頭先兆　港女極介意但不捨分手　網民：係自私

常言道禿頭是男人大忌之一，有女生日前發文，稱發現其20歲出頭的男友已經開始有禿頭的先兆，擔心他將來會「地中海」。她自認「自卑」，頗介意他人目光，擔心朋友會取笑，但又不捨得因此與男友分手，便向網民求問開聲提醒男友及早治療的方法，不過此番言論就被網民批評，「你唔係自卑，係自私！」。



有女生在討論區表示男友年紀輕輕就已經開始禿頭，擔心他未夠25歲就會「地中海」，同時亦怕朋友會因此取笑。（電影《國產凌凌漆》劇照）

該名女生在Dcard討論區以「男朋友個頭越嚟越禿，點算？」為題發帖，稱與男友拍拖半年，發現男友頭頂髮量愈來愈少，甚至有時低頭或影背面照，「就見到一大撻冇咩頭髮嘅頭皮」。她指男友仍然相當年輕，只是20歲出頭，但就已經開始脫髮，擔心男友未到25歲就會「地中海」。

樓主坦言擔心朋友的異樣目光，「我份人好自卑，好介意人哋嘅目光，好驚啲朋友會講會笑」，然而因為男友對她很好，她不想因而提分手，故希望在對方未算嚴重時及早治療，但又怕傷及男友自尊心，不知如何開口，遂在網上向網民討教。

有網民認為樓主男友每天照鏡肯定也知道自己開始脫髮，心中必然不好受，建議樓主要婉轉表達想法，不要傷害他。（《隱秘的角落》劇照）

帖文引來網民熱議，有不少人都熱心提出建議，並囑咐樓主不要直接說男友禿頭，「千奇唔好直接同男仔講咩禿頭，會好自卑，得一個方法就係用行動去關心男仔」、「用關心佢嘅角度嚟問下」、「其實佢自己肯定見到，根本唔需要你開聲講，你婉轉啲關心佢就夠」。

另外，有網民認為樓主因為男友禿頭就考慮分手的行為相當自私，亦證明她並非真的愛男友，「如果純粹因為外表分手，咁愛佢嘅程度都好有限，你需要解決嘅係你自卑同在意朋友眼光嘅問題」、「可以唔愛但唔好傷害人」、「點解要介意人哋目光？同埋你嗰種唔係自卑而係要面子喎」。對於網民的指責，樓主就為自己平反，指自己很愛男友不會因此分手，「純粹無辦法令自己唔諗住呢件事，係嫌棄嘅就一早講晒出嚟」。