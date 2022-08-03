萌！迷你老鼠匿汽車除霧口　伸頭張望超可愛　網民冧爆：快領養！

開車除了要專注，還要夠冷靜。台灣有網民日前發文，稱「在高速公路發現米奇躲在除霧口」，只見1隻身嬌小的「迷你型」老鼠爬進了他汽車的除霧口，並在行實途中伸出上半身張望。不少網民都被小老鼠的可愛樣子萌倒，亦有人擔心司機邊駕駛邊拍片的行為有危險，用老鼠的口吻教訓司機，「別拍我了，開車不玩手機沒聽過嗎？」、「專心開車吧，我要遲到了！」。有網民指樓主與小鼠有緣，不妨把牠引出來收養起來。



樓主稱在駕駛途中，突然有1隻小老鼠從他的汽車除霧口中伸出頭來。（facebook專頁「爆廢公社公開版」圖片）

該名台灣網民在facebook專頁「爆廢公社公開版」發文，稱其在高速公路行駛時，突然見到前擋風玻璃的除霧口有甚麼躲起來，定睛一看就見到1隻有着圓耳朵的小老鼠從除霧口探出頭來，和自己對視，「在高速公路發現米奇躲在除霧口，單兵該如何處理？在線等」。

從影片可見，擋風玻璃前方放着一包黃色的袋裝紙巾，旁邊似乎還有1隻小巧的「老鼠擺設」，然而當鏡頭拉近，原本一動不動的「老鼠擺設」耳朵突然動起來，竟是1隻活生生的小老鼠！小老鼠有着一對大大的圓耳朵，樣子可愛，還精靈地四處張望。

帖文引來網民熱議，不少網民都被小老鼠的可愛樣子迷倒，「好可愛，眼神又有點無辜」、「好小隻，怎麼覺得好可愛」，有人則稱小鼠的樣子實在太可愛，建議樓主誘出來養着牠，否則相信也有很多網民願意領養。有人慨嘆動物世界也要看顏值，「你的樣子如何，你的命運也必如何」、「看了許多留言，果然是看顏質（值）生存的世界」

有網民稱一開始看不見老鼠的身形，因為實在太迷你，而且還是一動不動的，「以為是假的，結果畫面後段竟然轉頭了」、「看了很久才看到」、「還以為是假的，結果動了」。另外有人建議司機要盡快引誘老鼠走出來，否則後果很嚴重，「如果掉進去引擎死掉會傷了車的耗損」、「我也試過，老鼠掉進去死了，車子臭了一個星期拿去檢查才知道」。