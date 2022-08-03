整容出事！男子睇YouTube學隆鼻　妄顧安全強力膠黐傷口爛鼻險死

這個世代是知識共享的年代，只要瀏覽各大平台已可找到不同類型的知識，可是只睇片便跟着整容，就真的「藝高人膽大」。巴西一名男子因為嫌自己鼻子不夠高，竟從YouTube影片學習DIY整容隆鼻，他僅利用獸用麻醉藥及一般外用消毒酒精替自己進行手術，最恐怖的是他竟用強力膠來黏合鼻子的傷口，最後因傷口感染潰爛而急需求醫，更差點因此而送命。



巴西一名男子用獸用麻醉劑及一般消毒酒精便替自己隆鼻，更用強力膠黏合傷口，結果造成感染險死。（GettyImages）

綜合外媒報道，上月21日巴西一名男子因鼻子潰爛，到當地的急症室求診，他表示因不滿自己鼻子不夠挺拔，從YouTube看到DIY隆鼻的影片，便在醫療用品店買到獸用麻醉劑及人體自行吸收的手術縫線，打算跟住影片「親自操刀」。

這名男子在如此簡陋及不合規格的設備下，自行做隆鼻手術，他更告訴醫生，過程中他沒有戴上手套，亦沒有使用專業器具，只使用一般的外用酒精消毒，並用了強力膠來黏合傷口。後來他怕弄破傷口而不敢清理，導致傷口發炎潰爛，只能到醫院求助。醫護人員檢查後，認為須由口腔顎面的專業醫護團隊清理傷口，並向男子教授基本的醫療知識。

巴西的整形外科學會亦在官網指出，指手術需要專業醫療技術，如妄顧安全擅自動刀，會引致傷口發炎，組織壞死，嚴重情況會危及性命。（GettyImages）

近年網上充斥DIY「自助整容」影片，醫院指出相關程序有機會引起嚴重併發症，甚至導致死亡。巴西的整形外科學會亦在官網指出，整容手術需要專業醫療技術，如妄顧安全擅自動刀，會引致傷口發炎，組織壞死，嚴重情況會危及性命。