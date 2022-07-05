整容過度惹禍！性感網紅愛靚唔愛命　密密動刀突入院驚揭肝腎發炎

台灣性感教主雪碧（方祺媛）前經紀人圤智雨昨（4）日於社交平台曝雪碧住院快訊，透露雪碧因飲食習慣問題導致免疫力下降，最後致使腸胃發炎，特別是她勤勞於整型，目前兩顆腎跟肝發炎，插針插3個消炎藥點滴，白血球指數+40。



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圤智雨指出，雪碧平時愛喝酒且愛喝冰的，不僅愛吃辣也愛吃重鹹，常常日夜顛倒，他誇張說，一週有7天她可以喝8天的酒；普通人的大辣是她的小辣；更為了愛美，別人吃1顆排油藥，她可以吃7顆，且大量整型，最後身體終於負荷不了，圤智雨文中對雪碧喊話：「雖然早知道有這天了，但妳現在才知道身體很重要了吧」。

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圤智雨表示「這傢伙現在很虛弱，要找她一定找不到，找到我問她的事可能會比較快一點」，還提醒愛美的網美們「整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」。網友們得知消息後紛紛留言「唉….這不是愛美，而是病了….」、「祝福早日康復」、「這太瘦了吧」、「這是生活習慣的問題吧」、「瘦到衣服都大好幾號了，這之前可能已經有警訊了，只是沒去注意才越來越嚴重了」。

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