台美女直播主阿樂疑整容　與小鄧紫棋蕾菈拍片「靚樣」網民唔認得

在台灣從電競直播主發跡的女神阿樂（林妤臻），因為外型甜美，加上擁有火辣身材，出道之後就有一票鐵粉追隨。隨後她也在各大節目順勢走紅，近幾個月參與《全明星運動會》也繳出亮眼的成績。



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最近她與小鄧紫棋蕾菈一起拍片，還被蕾菈偷親一口。沒想到影片曝光後，網友發現阿樂的臉部非常不對勁，疑似有「進廠維修」的狀況，模樣引起熱議。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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阿樂疑似修修臉？

阿樂日前跟「反骨男孩」合作拍攝「團員互親挑戰」的影片，她穿上一身緊身上衣，傲人上圍幾乎快呼之欲出，而一旁蕾菈則穿深V上衣，蕾菈刻意問阿樂：「覺得我的胸部，摸起來是像假的還是比較真實的」阿樂也立刻試摸看看，趁這時蕾菈立刻偷親一口，阿樂雖然嚇一跳但還是露出燦笑喊：「哇！Surprise！」雖然畫面只有短短幾秒，但阿樂超僵硬的臉部變化，引發好奇。

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網友認為阿樂現在看起來幾乎變了個人，無奈喊：「不⋯原本很可愛的說」、「好像全民大悶鍋裡面的角色」、「給100個人看，大概沒人能認出她是阿樂」、「原本以為是惡意截圖，看完影片真的嚇到」不過也有粉絲幫忙緩頰，認為應該是阿樂化了淡妝，加上燈光照射下才會有不同的感覺，也認為阿樂現在當紅中，行程已經滿檔了，不太可能還有另外的時間去動刀。

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