阿婆當入樽！71歲原住民婆婆打籃球片瘋傳　網民讚歎：比我厲害！

年過7旬她仍然熱愛打籃球！墨西哥日前瘋傳1段71歲原住民婆婆打籃球影片，她打得有板有眼令網民非常佩服，片段在TikTok的觀看次數已破百萬。婆婆告訴當地傳媒記者，表示自己18歲已經在打球，當年是因為無錢讀書，打球是她紓解負面情緒的方法，更因此結識了丈夫。婆婆稱雖然現在膝蓋有痛，但仍想繼續打球，而她當了家傭大半生，現在回到家鄉原住民社區除了做運動，還會教大家編織衣物。婆婆打球英姿令網民嚇一跳，紛紛驚歎「比我還厲害」，又認為這可以鼓勵到更多人別被年齡限制放手嘗試。



墨西哥近日瘋傳1段婆婆打籃球影片，不少網民驚嘆她打得像年輕人一樣。（TikTok影片截圖）

墨西哥71歲婆婆加西亞（Andrea Garcia Lopez）近日在TikTok的打籃球片段爆紅，源於她的孫仔Juan Carlos Sandoval將她的比賽片拍下分享，加西亞穿上了傳統服飾，包括白色毛墊上衣、棉織襯裙、棉織圍裙，網民驚訝她運球和射球都得心應手，明顯真的懂打籃球技巧。

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加西亞來自墨西哥瓦哈卡市（Oaxaca）Mixteca地區小鎮San Esteban Atatlahuca，加西亞婆婆有6名子女、23個孫及4個曾孫。當地傳媒報道，該區不少年長婦女都愛運動，影片中賽事其實是當地野生蘑菇博覽會的一個環節，一班婆婆穿上傳統服飾打了一場表演場。「主角」加西亞童年很艱苦，沒錢讀中學或上大學，但因為擅於手作紡織，曾經在墨西哥駐美大使家中工作8年。加西亞表示，她18歲已經開始打籃球，當時因為家貧，父母沒錢讓她讀書，籃球是她用來紓解負面情緒的方法，還因打球認識了丈夫，她除了教6個孩子打球，還教過很多女生。

加西亞22歲就離開了故鄉小鎮，移居墨西哥城當家傭，2006年年過半百才回鄉完成學業，她表示在區內球場打球感到很滿足，且自己一直有打球習慣，覺得對健康有脾益，雖然膝蓋有毛病要花不少醫療費，但無阻她繼續打球。她平日還會教手工藝，例如每星期開班2次教婦女及兒童編織衣物，她還會自家種值栗米和豆。加西亞的女兒透露，媽媽其實什麼運動都愛，區內的人叫她去踢足球或打籃球她都會去。

網民大讚加西亞婆婆打球時「像年輕人一樣」，「她祖母跑得比我還多」，又認為她71歲仍表現得充滿活力，「多麼美麗的女士，影片鼓勵大家放手嘗試」。

（綜合）