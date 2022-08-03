佩洛西訪台│黎明《今夜你會不會來》傳一度被禁　因1句被指辱華？

【佩洛西／台灣／黎明】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）到訪台灣引來兩岸網民關注，沒想到香港歌手黎明竟然「躺着也中槍」，其1991年歌曲《今夜你會不會來》疑因涉及敏感議題，據報一度成為內地禁歌。



佩洛西跟蔡英文會面後致詞。（壹新聞直播截圖）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）昨晚（8月2日）抵達台灣前，由於未有確實訪台消息，內地大批微博網民以「今夜你會不會來」、「你今夜會不會來啊」留言關注。詎料由於「今夜你會不會來」這句話，剛好與黎明的經典歌曲《今夜你會不會來》一樣，令不少內地網民轉載該歌的「MV（音樂影片）」，更引用當中一句「今夜你會不會來，你的愛還在不在」，結果令黎明「出事」，該歌據報一度成為禁歌。

台灣律師林智群今日（8月3日）早上亦在Facebook上載截圖，見到該首《今夜你會不會來》歌曲因「版權或網絡等原因」，暫時無法播放，感嘆「黎明也乳滑（辱華）了」，隨即惹來台灣網民熱論，「這樣也不行？」、「因為（佩洛西）已經來了」。

台灣律師林智群今日（8月3日）早上亦在Facebook上載截圖，見到該首《今夜你會不會來》歌曲因「版權或網絡等原因」，暫時無法播放，感嘆「黎明也乳滑（辱華）了」。（Facebook）

翻查微博，微博今早仍有不少網民轉載黎明的《今夜你會不會來》，不少都已製作成微博版本。亦有網民以黎明另一首經典金曲《願你今夜別離去》作留言，令該歌曲同樣受到關注。