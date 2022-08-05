贏家變輸家？讀IVE中同搵40K、買咗樓　大學水泡科畢業生心態秒崩

大學的「水泡科」是指較保險或收生門檻較低的科目，有網民日前發文，表示當年在所就讀中學是少數能升入大學的「精英」，雖然只是剛剛夠分數入讀「水泡科」，但已經自覺比其他中學同學更勝一籌。然而近日重遇1名當年選讀IVE的中學同學，得知對方現時收入比自己更高，且已購置物業後，樓主心態秒崩，「真係寧願讀啲IVE專科都好過入U讀水泡科」。



自稱大學讀「水泡科」的樓主近日重遇當年讀IVE的中學同學，得知對方現時月入4萬且已置業，經濟狀況竟比自己好，心生羨慕。（《具景伊》劇照）

該名網民在連登討論區以「估唔到個中學同學當年讀IVE依家搵得仲多過我」為題發文，稱其以前就讀的中學升讀大學率不高，當年他考大學時「成級計埋我都係得幾個人入到U」。他表示雖然自己也只是剛剛夠分入大學讀「水泡科」，但對比其他讀不到大學的同學，「覺得自己已經係人生贏家」。

最近樓主偶遇1位當年中學畢業後讀IVE的中學同學，相約吃飯談談近況。那位同學現職地盤監督，連加班費，月入超過4萬，還已經買了樓。樓主反觀自己，連花紅月入3萬，首期也未有着落，於是在帖文不忿道「點解當年唔直接降多我幾分去讀個IVE算」。

樓主見做地盤監督的中同收入比自己更高，不禁想當年如果不讀大學，現時會否有不同際遇。（電影《激戰》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為以樓主只懂「回味當年」，而且考入大學便自覺高人一等的自大性格，就算讓他讀IVE也不會比現在出色，「降多你幾分而家可能連30k都冇」、「畀你讀Ive，你都唔會夠人揾得多」。不少人都覺得地盤工作辛苦，而且有一定危險，沒有可比性，「做地盤無得比啦，人地真係辛苦錢」、「畀4萬我日日落地盤曬，我都唔會做」。