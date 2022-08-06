老闆檢查員工電腦睇瀏覽紀錄　仲有離譜要求　網民籲辭職：好黐線

老闆要親自檢查員工電腦是什麼玩法？有網民發文大呻上班被老闆檢查電腦，指對方會檢查她的瀏覽紀錄看上過什麼網，甚至要求她寫下每日處理各項工作的時間，直指過去的公司從未有這樣的要求。不少人直言「時間都寫埋好變態」，「辭職啦，咁黐線」，又指部分公司因為太庹縮會對員工有很多規限，但提到如果老闆要知道其瀏覽紀錄，大可直接問IT同事，懷疑老闆是有心迫她走。



有網民指老闆會檢查電腦，看上過什麼網站，更會要求寫下處理工作所需時間。（《大叔的愛》劇照）

樓主在親子王國討論區發文，稱上班時老闆會檢查她在電腦上做過什麼及其瀏覽紀錄，看她上過什麼網站，甚至叫她「寫低每日幾點至幾點做過什麼工作」，疑問是否自己對工作環境的要求太高，因為過往上班從未試過有這樣的要求，「我覺得有時好辛苦，唉！」。

網民直指這環境下工作壓力很大，「你老闆好黐線」、「辭職啦，咁黐線」，認為除非老闆覺得員工偷懶或者出賣公司，否則這樣做只會破壞彼此信任，員工無故被人懷疑的感覺一點都不好受，「令員工無歸屬感，做落去都無意義」、「唔信人又庹縮，唔撈啦」、「畀我即刻唔撈啦，奴隸咩」。

網民指過去的公司沒有這種規定，令她覺得很辛苦。（《無法成為野獸的我們》劇照）

有留言指「連時間都寫埋變態」，質疑樓主老闆是否有心迫她走，或是有心理問題，認為要知員工上過什麼網，其實「搵IT check就得」，又指有些公司為保障個人及公司私隱，會要求職員離開座位就要將電腦鎖定，「到離職部機直接畀IT」。

不過有人坦言部分公司真的流行「check員工」，有網民分享前公司計到盡，「所有嘢要入機計數」，指公司有系統紀錄資料及時間，要求「做個task，聽個電話都要入飛」，背後目的其實都是想在人手成本慳到盡，「除非好高人工，真係早走早着」。

（親子王國）