消費券｜嫌八達通分期攞錢麻煩　港爸要求幫轉平台被拒鬧阿仔惹議

第2階段5000元消費券最快於8月7日起分期發放，市民可選用支付寶香港（AlipayHK）、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及微信支付（WeChat Pay HK）領取。有港男於討論區發文大呻，早前幫爸爸選用了八達通領取消費券，「貪佢夠晒方便」，不用下載手機應用程式，但爸爸卻抱怨取錢較麻煩，不能一次過取5000元，要求他今次幫忙申請轉用平台。樓主認為爸爸本身不熟悉使用電子支付平台，「佢都一定會嘈話唔識用、好麻煩」，於是拒絕幫忙，卻被爸爸責罵，他無奈道「我都係為老竇着想先幫佢揀用八達通，點解佢咁都唔明」。



有港男於討論區發文大呻，早前幫爸爸選用了八達通領取消費券，「貪佢夠晒方便」，但爸爸卻抱怨取錢較麻煩，不能一次過取5000元，要求他今次幫忙申請轉用平台。（資料圖片）

該名港男於香港討論區以「老竇鬧我唔幫佢轉消費券」為題發文表示，日前爸爸要求他幫忙申請轉用較多優惠的消費券平台，他拒絕後被責罵。他指出，八達通最方便，「基本上度度都用到」，而爸爸本身沒用開電子支付平台，認為若幫忙轉用平台，爸爸一定會覺得麻煩，「又要download啲app喺佢手機，搞到佢手機冇晒位，好多垃圾，一定又話我點解幫佢轉呢個咁差嘅平台」。他問其他網民「唔知大家消費券都係用咩呢？」，直言「除咗八達通我都諗唔到有邊個啱我老竇用」。

不少網民指出長者不熟悉電子支付平台應選用八達通，「你同佢講，8月派消費券，唔會一次過$5000，用其他平台都要分2次，用八達通就分3次」、「老人家用八達通是最好的，唔係淨係教佢用都教死你」、「超簡單，直接畀五千蚊佢，到攞消費劵嗰日攞佢張八達通去買嘢」、「如果佢無用開其他平台嘅app，你幫佢裝嗰陣，有啲要認證，肯定鬧你認證好麻煩……乖仔乖女唔易做」、「咪中伏，真係轉咗其他app到時實日日搞着你：『阿仔呢個要點樣開呀／點解畀錢唔係就咁隊埋去／啲字咁細點睇呀，你幫我轉返八達通啦』」。

不過也有網民認為「佢雖然老，但都應該畀機會佢試新鮮事物。照樣幫佢揀平台啦，到佢發覺唔啱用，到時咪攞佢個帳號你用囉，佢用剩的錢，就用現金或者八達通畀返佢」。