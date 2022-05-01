蜜蜂智商原來好高？兩隻小蜜蜂合力開汽水樽「逆時針扭開」超聰明
撰文：聯合新聞網
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兩隻蜜蜂正一左一右試圖打開汽水樽，飲料的味道激發起蜜蜂的本能，只見牠們剛好在沒鎖緊的汽水樽蓋逆時鐘行動，卻意外地慢慢抬起樽蓋，最後在兩隻蜜蜂合力的行動下，芬達的樽蓋成功被蜜蜂打開了。
水泥牆角上，有兩隻金黃色的蜜蜂停在一瓶汽水上，因為樽蓋沒鎖緊，所以蜜蜂被裡面內容物的香甜氣味所吸引，出於本能，蜜蜂想要更靠近果汁，沒想到兩隻蜜蜂的站位剛剛好，在有節奏跟頻率的配合下，成功讓樽蓋慢慢向上抬升，最後用嘴巴一頂，成功把樽蓋弄下來。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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而影片剛好拍下這神奇的一幕，被飲料香甜的氣味吸引過來的蜜蜂恰巧打開樽蓋，看來這兩隻蜜蜂無疑是芬達飲料的最佳代言人。
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