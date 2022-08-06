常餵BB食薯片蛋糕致腸胃炎　奶奶：吃點味精不會怎樣　新抱勁嬲！

嬰幼兒腸胃較弱，父母應小心注意孩子飲食。台灣有媳婦於網上發文大呻，指奶奶在孩子4個月大後就經常餵薯片、蛋糕等不健康的加工食品，致孩子6個月大時患上腸胃炎，她日前忍不住與奶奶爭論，但奶奶一直堅持己見地指出「吃一點味精不會怎樣」，她無奈地問網民「難道一定要給他吃那些東西才行嗎？所以小孩總是拉肚子是在適應，而不是太油嗎？」。

根據香港衛生署指引，嬰幼兒應避免常吃濃味食物，以免習慣後較難接受淡味食物，或引致揀飲擇食，不過烹煮食物時也應加入適量的植物油，因有助吸收脂溶性維生素，以及供腦部發展和身體生長。



台灣有媳婦於網上發文大呻，奶奶在孩子4個月大後就經常餵薯片、蛋糕等不健康的加工食品，致孩子6個月大時患上腸胃炎。（《BB來了》劇照）

該名媳婦於facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，孩子現時滿1歲，在孩子4個月大可以吃奶粉以外的食物後，孩子經常看到大人吃東西都會討着要吃，這時奶奶不論在吃什麼都會分一口給孩子，例如冬甩、便當、忌廉、蛋糕、薯片和薯條等，她見到都會立即阻止，但奶奶還是常常趁她不注意時塞給孩子，並總是說「以前也是這樣餵小孩，我什麼都不給他吃，吃一點哪有關係？」。

她表示，因孩子常常被亂餵，終於在6個月大時患上腸胃炎，日前她忍不住與奶奶爭論，當天奶奶正在吃湯麵，「是加了肉燥的那種，還浮了一層油，照慣例她也給小孩吃了」，她不滿地指湯麵很油膩和加了很多味精。奶奶反駁，「你就是什麼都不給他吃，所以他才不會吞。吃一點味精不會怎樣，你現在不給他吃，以後腸胃會出問題，像隔壁的小孩就已經吃的跟什麼一樣了」。

她指出，平時會餵孩子吃飯菜、水果和餅乾，質問「為什麼不能給他吃健康一點的東西？很多東西是可以取代的啊，我就不想讓他吃太多加工食品味精、色素、防腐劑，不可以嗎？」。在旁的大姑奶幫着奶奶說，「你這種想法不對，你會害到他，而且媽媽只是說吃一點點而已，不會怎樣，你這樣什麼都不給他吃，以後接觸腸胃就會受不了」。她說，事後曾跟老公討論事件，老公卻說奶奶只是為孩子好而已，「所以我檢討我自己是不是想法真的錯了，還是我也不要那麼堅持了？」。

樓主日前忍不住與奶奶爭論，奶奶卻一直堅持己見地指出「（小孩）吃一點味精不會怎樣」。（《BB來了》劇照）

不少媽媽級網民指出孩子年紀還小時，不應該吃太油膩的食物，樓主要「企硬」保護孩子，「你是孩子的媽，你才是最有決定權的」、「妳老公有事嗎？妳要不要看一下寶寶手冊？嬰幼兒2歲前還是幾歲前是不能吃太多調味料的，不然幹嘛賣副食品、寶寶粥？不要打着為孩子好的旗子害了小孩好嗎？」、「油脂難消化，年紀小傷胃，等孩子大一點，再適應一般食物也不遲」、「為了孩子的健康，堅持下去，豬隊友再不識相，就先帶孩子回娘家」、「自己的孩子自己捍衛，成年人都要少吃精緻食物了，更何況小孩，去查查糖對身體的毒害吧！」。

有媽媽網民分享慘痛經歷，「孩子真的還太小，不能吃那種有油的食物，我兒子大概快10個月的時候，我不知道就餵他吃含有油脂的乾麵，結果拉肚子拉了快2個月，這是我的親身經驗，真的不要開玩笑！」。

不過也有網民分享，「以前總為一歲的屁嬰便秘的事煩惱，後來有次去看小兒科時，醫師問我有沒有給她吃青菜？我說有給她吃燙過的青菜，還很多。醫師再問：『那有沒有給她炒過的菜？』我：『怕太油膩，沒有』醫師：『妳不給她吃點油脂滋潤一下腸胃，便秘是應該的！』」。

樓主說，事後曾跟老公討論事件，老公卻說奶奶只是為孩子好而已，「所以我檢討我自己是不是想法真的錯了，還是我也不要那麼堅持了？」。（《BB來了》劇照）

根據香港衛生署家庭健康服務網頁資料，6至24個月大的嬰幼兒應避免吃調味料（如鹽、豉油、雞粉等）食品，因常吃濃味的食物會令寶寶較難接受淡味的食物，可能引致揀飲擇食，而身體長期攝取過多鹽（鈉），會增加寶寶將來患高血壓的風險。

不過網頁亦指出，烹調寶寶的粥、肉類、蔬菜時，應加入適量的植物油，植物油不但能提供熱量，更有助寶寶吸收脂溶性維生素，而植物油中的多元不飽和脂肪含有人體必需的脂肪酸，供腦部發展和身體生長，各種植物油有不同的成分，可輪流或混合使用。