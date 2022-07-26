慳家奶奶嫌新抱沖涼耐水費貴　專登儲起「二手水」　網民：好核突

婆媳紛爭一向是婚後的一大考驗，有人妻日前發文，稱奶奶特地留了一桶水給她沖涼用，原以為是大廈制水，詎料那桶水竟是奶奶沖完涼的「二手水」！原來奶奶嫌她洗澡時間長，怕她用太多水，水費會貴，因此特地留下用過的洗澡水給她用，人妻得知後超崩潰，「奶奶啊！慳錢都唔係去到呢個地步啊！」。



人妻在討論區表示奶奶擔心水費貴，便把用完的沖涼水留給她用，令她難以接受。（《寶寶大過天》劇照）

該人妻在香港討論區發文，稱她日前回到家中打算先洗澡，一進浴室就見到一大桶水。奶奶囑咐她用該桶水沖涼，她不解地問是否大廈停水才會預先儲起食水，沒料奶奶卻回答指「唔係啊，我啲沖涼水嚟㗎」，令她大為震驚。原來奶奶覺得人妻洗澡時間長，認為她要用很多水，怕水費會很貴，因此要求她用自己用過的沖涼水洗澡以減少開支。而且奶奶還再三叮囑她不要把水倒掉，「佢話下一手仲要用」。

樓主表示由於夏季開多了冷氣，電費增加了，家中開支確實較大，因此就算奶奶平日會在半夜走到樓主兩夫婦的房間關掉他們的冷氣，她都不介意。不過這次為了慳水費而要她用「二手沖涼水」，就實在令她難以接受，「你啲沖涼水而家好乾淨呀？要我用你啲沖涼水沖涼咁我寧願唔沖！」。她稱最後當然沒有用那桶水，奶奶得知後感不快，「奶奶見我無聽佢話，又畀面色我睇啦」。

不少網民都覺得樓主的奶奶太過份，而且不衛生。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主的奶奶太過份，「佢都黐線㗎！好核突，咩年代呀？自己唔用人哋嘅？」、「慳係啱，但唔係咁慳」；亦有人覺得奶奶是故意留難樓主，「點留啊？特登刁難你咋」、「似係想你哋兩公婆搬走先出埋啲陰招」。

有網民就擔心樓主與奶奶起衝突，希望找到兩全其美的方法，既不用得失奶奶，又不需共用洗澡水，「你扮用，但入到去沖嗰陣倒咗桶水佢咪得」、「用桶水代替廁所水、洗地水」。另外有網民就幫樓主想到不少奇招，「早過佢沖畀返佢用」、「你都留返你啲二手沖涼水畀佢用」、「你叫佢用你啲刷牙水嚟刷牙嘛！」