港媽幫超重阿女減飯量　老爺奶奶唱反調狂買零食鬧爆：要個女捱餓

為人父母當然希望子女健康成長，因此好好管理飲食習慣非常重要。有港媽於討論區發文，大呻疫情爆發後就讀小一的女兒有超重跡象，於是決定為女兒減少零食以及正餐飯量。不過此舉卻引來老爺奶奶不滿，兩老更不斷唱反調，買入大量零食給孫女，又批評港媽「唔畀飽飯個女食」，導致女兒也認為她是「衰人」，令她心淡又難受，不知如何是好。



有港媽大呻疫情爆發後就讀小一的女兒有超重跡象，於是決定為女兒減少食量，不過此舉卻引來老爺奶奶不滿，兩老更不斷唱反調，買入大量零食給孫女，導致女兒也認為她是「衰人」。（《BB來了》劇照）

該名港媽於親子王國討論區發文，指與丈夫及就讀小一的女兒偕老爺奶奶同住，兩老屬「比較上一代思想嘅人」，不時也擔心孫女感肚餓，故常常會給予零食。不過港媽指，女兒「平時已經郁得唔多」，自疫情爆發後「直頭行步路都懶」，更有超重迹象。

為了健康着想，港媽開始管理女兒的飲食，「我已經好少畀佢食零食，正餐都減少啲飯量」，不過老爺奶奶就不斷唱反調，購入大量零食給孫女。港媽指，現時女兒得知祖父母會給予零食，「正餐求其扒兩啖就算，轉個頭就走去問爺爺嫲嫲拎糖拎薯片」，而兩老見狀更反怪責她「唔畀飽飯個女食」，又指責她「要個女捱餓，點做人阿媽，知唔知醜」。

港媽坦言曾向老爺奶奶解釋女兒超重的問題，惟對方卻當「耳邊風」，其後「啲說話仲要愈講愈難聽」。她不禁慨嘆自己也是為女兒着想，換來的卻只有怪責，「我諗冇人比我更錫個女吧，做人媽媽為咗個女乜都做得出。我唔想一日到黑家嘈屋閉，但我都好難受囉」，而女兒也埋怨她更是令她非常失望，「連個女覺得媽媽唔畀佢食零食係衰人，我真係心都灰埋」。

港媽慨嘆自己也是為女兒着想，換來的卻只有怪責，而女兒也埋怨她更是令她非常失望。（《BB來了》劇照）

帖文引來同為家長的網民討論，不少人認為港媽如希望保護女兒健康，應帶女兒及兩老見營養師，甚至考慮搬到外面居住，「帶埋兩老去見醫生或營養師？有時要搵個專業人士嚟講會好啲」、「搬啦，一齊住害咗你個女」、「如果搬唔到走，就搵你老公同佢哋講啦，唔通想個女變大肥妹咩」。

另有網民分享，稱有家長面對類似情況時，不但沒有阻止子女食零食，反而購入大量零食，「正餐唔食即遞上薯片零食」，反令兩老感擔心，子女亦漸漸「食到驚」，主動提出改變飲食習慣。樓主看過留言也指，「呢個方法好瘋狂！但我估阿女應該幾難食到驚，不過不妨一試」。