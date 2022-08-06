淮山麵驚現「黑色蟲」　網民認出係穀牛：黑蟲露　壽桃牌咁回應

打開包裝想煮麵時才發現黑色蟲蟲？有網民今日（6日）在facebook發文，稱購買壽桃牌淮山麵，打開包裝發現許多「黑色蟲」，由於是大品牌，便上傳圖片提醒大家煮之前要注意。不少人認出圖中的是穀牛，有留言質疑可能是包裝有破損所致，但亦有人質疑與麵廠環境有關，更有人提到潮濕炎熱天氣下，米、意粉、麵等都有可能出現穀牛，笑稱現在這包已變成「黑蟲露淮山麵」。

壽桃牌回應《香港01》表示，該批次淮山麵在每年年頭生產，事後已檢查貨倉，抽查同一產品的不同批次，均未發現有蟲，相信是個別事件。



有網民上傳圖片，指打開淮山麵的包裝後見到黑色蟲，不少人認出是穀牛。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

樓主在facebook群組「中伏飲食報料區」上傳3張照片，稱她在一家大型百貨公司購買壽桃牌的淮山麵，「一打開好多黑色蟲，希望各位煮前注意下」、「都算大品牌，所以提下各位」。照片所見，用來盛載淮山麵的膠兜上有數隻黑色蟲蟲，依附在碎麵上，而包裝顯示，產品的最佳食用期是2023年的3月15日之前。

有網民笑稱「放大張相都見唔到好多黑色蟲」，樓主附後上傳放大版本，不少人認出應該是穀牛，提醒她要順便留意家中的米有沒有穀牛，因為天氣炎熱潮濕可能會出現在米、意粉等麵食上，「仲會越嚟越多」。樓主稱暫時只在這包麵發現黑色蟲蟲。

有留言質疑「咁多穀牛，可能間麵環境有問題」，建議她去退貨，惟有網民提醒有可能是包裝穿了，才會導致有穀牛爬入去開餐，未必是製造流程的問題。



壽桃牌回應《香港01》表示，他們在社交平台留意到帖文後已和事主聯絡，惟未能取得有問題樣本交回內地廠房作跟進，故憑圖片無法判斷圖中的黑色蟲是什麼。廠方即時作調查，該包淮山麵是今年年頭生產，事後檢查倉庫，抽查了同一產品的不同批次，均未發現有蟲，過去亦未有客戶就同類問題投訴，相信今次是個別事件。壽桃牌續指他們的內地廠房有多個國際認證，包括BRC、HACCP等，產品出產時一定符合所有規格，建議市民購買產品後存放於陰涼地方，如有任何問題可聯繫客戶服務部尋求協助。

（facebook群組「中伏飲食報料區」）

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