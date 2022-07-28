食自助餐假牙放枱面遭侍應收走　台男怒告餐廳盜竊　法院判決曝光

重要物品要好好保管是常識吧？有台灣網民指今年3月到當地1間知名餐廳享用自助餐時，將假牙放於桌上並前往拿取食物，沒料返回座位時已發現假牙被清走，大感不滿並以「盜竊」為由提告。4個月過後，法院終於公布判決，認為難以證明餐廳職員有意偷竊而決定不起訴，令台男非常氣憤，只能自認倒楣。不過網民得知消息紛紛力撐餐廳，認為台男無理取鬧，理應將認為重要的個人物品收好，而非怪責他人。



有台男食自助餐時，將假牙放於桌上並前往拿取食物，沒料返回座位時已發現假牙被清走，大感不滿並以「盜竊」為由提告，事件引來網民討論。（示意圖/資料圖片）

事發今年3月7日，台男到當地的自助餐餐廳「饗食天堂」吃晚餐，其間因記得牙醫提醒，進食熱湯等食品時需將活動假牙脫下以避免融化，遂將脫下的假牙放在桌上，並到餐點區拿食物。沒想到他返回座位後，竟發現侍應已收拾桌面，連假牙也被當成垃圾清理掉，因而大感不滿，「客人不在場，不能收拾是服務業常識，我去其他家饗食天堂，店員都會詢問是否能收拾桌面，但這店員不知道為何非常自以為是，不管任何規定就直接收拾」。

台男質疑職員疏忽導致他蒙受損失，因此怒極提告，「我為了拿到錄影，所以直接報警處理，警方是建議我提告竊盜，拿到不起訴書後再拿影片提告民事過失損害」。4個月過去，當地法院終於公布判決，認為沒有證據證明餐廳職員「有竊盜之嫌」，而且即使店員不慎丟掉假牙，亦僅為不小心的過失，因此決定不作起訴。

得知判決的台男非常失望，他於是按警員建議，帶同不起訴書到餐廳要求賠償，惟店長僅回應指「要告就去告，我們等法院通知」，令他更感憤怒，直言「這回答讓我相當傻眼，我真的沒想到這大公司會這樣處理」，又揶揄指「去饗食天堂吃飯，手機注意別放桌上，不然人不在座位上，被店員丟掉了，店家就算有攝影機也不會賠償，只會要你提告，花一大堆時間拿證據和跑法院得不償失」。

帖文引來網民討論，不少人力撐餐廳，認為即使侍應有疏忽，台男沒好好保管個人物品也要承擔部份責任，「可憐的服務生，太盡職也不行。其實店員收拾餐桌沒有注意到他也有錯，但是客觀的講自己私人貴重物品應該要自己保管」。亦有人認為要求賠償是他的權利，認為他若堅持錯在餐廳，大可循法律途徑追究，「要告就去告是你的權益呀，饗食難道要阻止你去告嗎」。