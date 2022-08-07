靚女OL汗味勁臭　港男：垃圾味都無咁難頂　網民出招建議咁處理

「靚女除咗唔屙屎，都唔會有汗臭味㗎！（誤）」有港男於討論區發文大呻，有名坐在他前方的美女同事每早回到公司身體都散發一陣汗臭味，令他十分困擾，形容是「地盤佬+靚女混合體」，直言「垃圾陣味都無咁難頂」、「真係靚唔係大晒，脾氣臭都唔及汗臭咁難頂」。港男無奈地問網民如何處理，「有冇啲婉轉啲冇咁hurt佢嘅方法同佢講？」。不少網民都拋出不同招數，除了直接跟對方說明，亦建議悄悄地送上香水、止汗劑等等。



有港男於討論區發文大呻，有名坐在他前方的美女同事每早回到公司身體都散發一陣汗臭味，令他十分困擾。（《賭聖》劇照）

該名港男於香港討論區以「女同事有勁體味」為題發文表示，該名美女同事是新入職，形容「樣唔錯又高，眼大唇厚手毛多」、「大大隻」、「黑黑實實」，應該是運動型女生，因他觀察到女同事下班經常拿着1大包物品，內裏裝有球拍；而近月天氣炎熱，有時女同事穿吊帶上衣回公司「幾養眼」。

惟「靚女」非完美，他指出，女同事每早回公司都會脫下外套，身體就會散發出汗臭味，加上對方會開1部小風扇吹風納涼，而且其座位靠近門口，每次開門「扯風」，汗臭味飄到後方，他就會「兜口兜面食晒」，每次經過對方座位「又食多次」，他大呼「佢返到嚟嗰下我想死」，不過強調非臭狐味及沒洗澡的噏味。

他續說，公司有4名員工，他與女同事較年輕，另有兩名阿叔同事，他不知應如何開口對女同事說有汗臭味，「冇理由叫啲阿叔同佢講㗎」，又說不想開數部小風扇將臭味吹回去，指出是「擺明犯眾憎」行為。

樓主直言，「垃圾陣味都無咁難頂」、「真係靚唔係大晒，脾氣臭都唔及汗臭咁難頂」。（《巴黎假期》劇照）

有網民笑言，「靚女唔會有臭汗，『周身汗臭』只係講男人，女人仲要係靚女，只會係『香汗淋漓』㗎哦！」、「其實女同事想你送支止汗劑、花露水、名牌香水畀佢！所以特登開大風扇，將啲混合女兒香+體汗味送畀你醒吓神！」、「有陣除啫！樣靚乜都補翻晒啦！去溝佢啦！聞吓聞吓就慣㗎啦！」。

有網民指出，「係佢自己都唔想，但樓主都幾辛苦，一齊做嘢困咗喺啲冷氣度均勻散播」，並建議「放支止汗劑喺佢張枱到」、「帶個洋蔥返公司掛喺隔板辟味」、「拍枱，之後大喝一聲『好臭呀！』」、「有啲女人又係好污糟，都唔檢點下，你留意下佢件衫有冇一浸味，有時啲人處理得件衫唔好一浸味」。