女同事投訴好臭！大汗男被HR召見呻：我都唔想　網民拋絕招極有用

夏日熱辣辣，體溫升高自然就會排汗散熱。有打工仔在網上發文，表示自己一向易出汗又大汗，所以夏天很注意有沒有汗味飄出，每日回到公司首要就是先到洗手間噴止汗劑。然而他近日還是遭人事部通知，指有同事投訴他的汗味騷擾到人，令他非常無奈。有網民就提供「絕招」給他，獲其他人「拍爛手掌」大呼終生受用！



樓主表示自己較易出汗，但一直都有注意自己的體味，沒有料到會因體味而被女同事投訴。（《心靈的聲音》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「女同事投訴我有汗臭味」為題發帖，稱其身後座位的女同事剛過試用期不久，最近對他的態度很差，就算跟她打招呼她也不理睬，「仲要成日見到我都皺眉頭」。樓主認為一場同事沒必要深交，因此也無所謂，惟近日人事部突然聯絡樓主，「問我身體有冇咩問題，話有同事同佢哋反映我出汗太多，有陣汗臭味影響到坐我附近嘅同事」。

樓主自知屬於易出汗的體質，就算用了止汗劑也沒有用，因此夏天他一向一回到公司就先到洗手間聞一聞自己有沒有異味，如真有汗味就會再噴一次止汗劑遮掩體味，「所以我覺得自己就算出汗都唔會太臭，至少未去到影響人先」。

樓主又說，附近同事一向知道他易出汗，但他入職以來從來沒有被投訴過，而且他曾直接問過其他同事會不會有汗味影響他們，「無人話我有陣汗味」，因此他猜測是新來的女同事投訴他，令他大感無奈，「有汗味我都唔想，我都唔想影響到人㗎，流唔流汗又唔係我控制到」，樓主嘆道，目前只能試試帶多件衣服回公司換。

有網民認為天天與汗味濃烈的同事共處一室，並不好受。有人就建議樓主創業，做老闆就沒有人敢說他有汗味了。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，雖有人指責樓主的同事小事化大，但有人覺得濃烈體味確實令人難以接受，不能怪同事投訴，「一大陣汗臭味自然會乞人憎啦」、「當你自己聞到臭個時，其實已好臭㗎喇」、「如果體味大又困係冷氣房，其他人的確好難頂」。

亦有同樣大汗的人熱心地提供建議給樓主，不過當中有一項與別不同的「建議」就獲網民激讚。該留言以相傳身有異味的楚懷王為例鼓勵樓主創業，「做老板邊個敢話你臭」，不少人覺得是至理名言，甚至笑言權勢雖然堵不住汗孔，「但可以塞住佢哋把口」。