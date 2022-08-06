44歲台女星一個洞2年未洗竟擠出黑色硬塊　林利霏用力一索：超臭

不少女生愛美會去穿肚臍環，後續的保養就相當重要。



44歲的台灣女星林利霏年輕時跟流行穿肚臍環，直到懷孕才拿掉，不料有天洗澡時突然摸到硬硬的東西，結果擠出黑色硬塊，還散發濃烈的臭味，嚇得她從此不敢輕忽肚臍的清潔。

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林利霏在節目《醫師好辣》中提到，當年穿完肚臍環，特地過了一個星期才去玩水上運動，沒想到還是發炎，擦完整瓶消毒藥水，情況都沒有改善，甚至開始流膿，台灣皮膚科醫生開立消炎藥，不管是吃的或擦的都無效，醫生認為可能是她的體質不適合，建議拿掉肚臍環，可是林利霏堅持不拿，之後擦了飾品店老闆推薦的「神奇藥水」竟意外痊癒。

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林利霏懷孕後因為肚子越來越大，這才把肚臍環拿掉，大約2年的時間都沒理會肚子上的洞。某次洗澡時，摸到肚子中間有硬塊，她用手一擠，竟然擠出黑色污垢，味道臭到她難以忍受，從此養成清潔肚臍的習慣。

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台灣外科醫生鍾雲霓解釋，清潔的頻率大約一週一次，或每月、每季一次，重點在於不要累積太多污垢，否則清潔的時候，污垢邊角會把皮膚刮傷。可以擦凡士林、抗菌藥膏等做潤滑基底，如果覺得黏膩再用沐浴乳沖洗，會是比較好的方法。

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