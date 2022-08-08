生命鬥士！半殘外賣員裝義肢工作照瘋傳　揭心酸內情網民淚崩

【正能量】近日網絡瘋傳多張照片，見到有裝上義肢的外賣員正在辛勤工作，包括駕駛電單車送外賣，以及在餐廳內幫民眾排隊取餐等，未有因殘疾而氣餒，引來數以十萬計網民感動，紛紛留言打氣鼓勵，「為生活打拼，殘而不廢，令人敬佩」、「最美的風景是努力打拼的人」，又勉勵其他生活上遇到困難的人不要放棄，「這些大哥也沒放棄自己，我們健全更不應該墮落跟放棄自我」。



其中一張見到左腳裝上義肢外賣員正在駕駛電單車，後面放有「Uber Eats」的外賣袋。（Facebook群組「路上觀察學院」）

Facebook群組「路上觀察學院」及「爆廢公社」分別有台灣網民貼出裝上義肢的外賣員在辛勤工作的照片。其中一張見到左腳裝上義肢外賣員正在駕駛電單車，後面放有「Uber Eats」的外賣袋，另一張則見到大熱天時下，有右腳裝上義肢的外賣員在餐廳內幫民眾排隊取餐，畫面令人動容。有網民於留言提及，曾於相中右腳裝上義肢的外賣員傾談，得知對方因車禍事故截肢，大讚對方待人客氣、工作時亦很有活力。

照片隨即於網絡廣傳，網民紛紛留言打氣鼓勵，「為自己有尊嚴的努力生活」、「超感動的，祝一切平安健康」、「讓我由衷的佩服這些認真工作的朋友，祝一切順心平安」、「辛苦了，你是最棒的，加油！」、「殘而不廢的精神讓人為之動容」、「為生活打拼，殘而不廢，令人敬佩」、「這是認真生活的典範」、「向您致敬」、「看到這張照片我哭了，我們都要為自己加油」、「真心佩服這些生命鬥士」。

也有網民藉此勉勵其他生活上遇到困難的人不要放棄，「這些大哥也沒放棄自己，我們健全更不應該墮落跟放棄自我」。