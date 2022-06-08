感動！失業拒做廢青　阿仔首日跟阿媽返地盤即落男兒淚：母愛偉大

有媽的孩子像個寶！近日有港男發文指自己在單親家庭長大，母親身兼父職養活他。他早前因疫情失業後，一直找不到工作。由於不想無所事事做廢青，便跟母親到地盤工作。他原以為自己一直有健身應該能夠輕鬆應付，沒想到連3包水泥也推不動，需要母親幫手。體會過地盤工作的辛酸，他終於明白母親為了養大自己在地盤工作10年是何等偉大，不禁潸然淚下。他的經歷亦感動了不少網民，「睇到眼濕濕」、「你老母好偉大」。



樓主發文表示因疫情失業，不想待在家中做廢青，決定跟母親到地盤工作。返工首日竟然就爆喊，因為終於體會母親為了養活自己而吃過不少苦。（電影《激戰》劇照）

樓主在連登討論區發帖，稱年幼時經歷父母離異，自此與母親相依為命。由於母親學歷不高，只能做藍領，每日早出晚歸養家。後來母親為了給他較好的生活，更毅然轉到地盤工作，一做就是10年。雖然收入多了，但卻經常因勞損過度傷及筋骨，而且母子2人見面時間減少，「我未起身佢已經出門，到我放學放工佢都未收工」。後來樓主畢業，選擇了某份相對輕鬆的工作，沒想到卻受疫情影響，不幸失業。他花光積蓄，始終找不到工作，由於不想「日日做廢青」，遂決定跟母親到地盤工作。

首日開工，母親便一早起身煮飯給他帶到地盤食，當問她為何這麼辛苦早起煮而不晚上煮多一點時，「佢話隔夜唔好食，想畀我食好啲」。樓主表示未到地盤已經汗流浹背，更要在烈日當空下工作，「自問做gym（健身）2年，都頂唔順」。他又指3包水泥合共120公斤，放到手推車上推，完全紋絲不動，他調整姿勢後卻反了車，最後還是要母親幫忙。

樓主表示沒想到自己連3包水泥也推不動，還要母親幫忙。（電影《激戰》劇照）

終於到了午膳時間，可以坐在地上吃飯休息已很滿足。樓主回想起以前年幼時曾看不起地盤工人，現在自己設身處地體會過，才明白自己錯得離譜。他亦終於體會到母親這10年間的辛酸，為了孩子吃了那麼多苦，所以當母親在旁問他夠不夠吃時，他更激動流下男兒淚。

帖文一出，不少網民都表示被樓主母親的偉大母愛所感動，「真正愛自己細路嘅父母，動力係好大」、「好媽媽」，亦有人認為樓主這番體驗非常值得，「啱啦，等你呢啲自以為高高在上嘅人感受吓你老母湊大你係幾咁辛酸」、「痛定思過啦，樓豬（樓主）」。