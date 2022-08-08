衰！馬路踩單車突轉彎　鐵騎士被撞飛倒地　老伯事後咁做惹公憤

馬路如虎口，駕駛一定要小心，否則隨時出事！台灣網絡近日瘋傳1段驚險交通意外影片，當地1名老伯在馬路上踏單車時突然向左轉入路口，後方駛至的電單車閃避不及疑似被撞到，鐵騎士更被彈飛倒地不起。釀成事故的老伯在場停下看了十多秒後，隨即施施然騎單車離去，其舉動惹來網民公憤，狠批「他就這樣走了？」、「這阿伯還肇事逃逸，真可惡！」。



台灣1名老伯踏單車時突然向左轉入路口，後方駛至的電單車閃避不及疑似被撞到，鐵騎士更被彈飛倒地不起，惟老伯停下看了十多秒便施施然騎着單車離去。（影片截圖）

有網民上周六晚（8月6日）上載該段44秒的影片到facebook群組「●【爆料公社】●」，留言「小心騎腳踏車的阿伯」。事發上周六下午近6時，從影片見到，涉事老伯正在馬路中央踩單車，慢慢地前行，兩旁不斷有電單車或單車閃避他再超前行駛。

惟老伯駛至路口時，未有查看後方情況便突然向左轉彎，其時1輛電單車從後駛至，當時單車老伯在電單車的右方，惟老伯轉彎時電單車閃避不及，疑似被老伯單車的前輪撞到，隨即「炒車」，鐵騎士更被彈飛落地，未有再站起來，看來傷勢不輕。

驚險意外一刻逐格睇▼▼▼

+ 8

意外發生後，肇事老伯停下看了看倒地的司機，但十多秒後便騎着單車離去，至影片結束都未有回頭，也不知道倒地司機傷勢怎樣。

影片引來網民熱議，批評肇事老伯不顧而去，「他就這樣走了？！」、「機車（港譯：電單車）騎士摔一個一動也不動，肇事阿伯還落跑」、「這阿伯還肇事逃逸，真可惡」、「又一個肇逃的！現在的人是不是覺得自己沒被撞倒就覺得沒自己的事了？」。

亦有網民表示感同身受，認為駕駛時要時刻注意相關情況，「我也超怕騎腳踏車（港譯：單車）的，看到腳踏車不是比他快就是比他慢」、「我看到直接叭了，不只老人會這樣，有些人也會，不按方向燈」、「閃遠一點，以策安全」。

也有網民認為電單車司機及老伯均有責任，「其實在開車騎車的人都需要稍微猜測前方可能做出什麼智障事，一定要離他們遠一點，安全第一」、「應該是電動自行車車速度快，腳踏車轉彎未注意後方，雙方都有錯，阿伯離開也的確不對，對方躺地也超久，希望沒大礙」。