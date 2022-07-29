車廂MMA瘋傳｜2女超狠互踢陰濕位　短裙女飛踢露底走光　結局超狂

【車廂MMA／街頭格鬥】女人的戰爭非同小可！網絡瘋傳一段影片，見到兩名女子在車廂內爭執，其間穿斑點連身短裙的女子，邊使出連環腿攻擊紅衣女子，邊爆粗「X你媽」，紅衣女則以踢腿還擊，場面火爆。由於短裙女疑似穿了粉色內褲，但影片畫質較低，令部分網民質疑她似乎無穿內褲，瞬即成為焦點。



網絡瘋傳影片，兩名女子在車廂內爭執，其間穿斑點連身短裙的女子，邊使出連環腿攻擊紅衣女子，而有網民發現短裙女疑似沒有穿內褲，瞬即成為焦點。（影片截圖）

有網民於周三（7月27日）晚在Facebook專頁「●【爆廢公社公開版】●」發布這段12秒短片，但未有透露拍攝日期時間及地點。

影片見到，車廂內滿佈乘客，中間位置有2名女子爭執，其中穿斑點連身短裙的女子，邊爆粗邊起飛腳踢向紅衣女子，至少踢了3腳，並一直「X你媽！X你媽！我X你媽！」。連續受到攻擊，紅衣不甘示弱以踢腳回擊。雙方「你一腳，我一腳」，場面火爆，旁邊的乘客不時「你眼望我眼」，但未見上前制止。

第一回合：短裙女連環3腳爆粗狂攻▼▼▼

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第二回合：紅衣女「穿心腿」還擊▼▼▼

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影片引來網民熱議，不少網民直指「太狠了」、「抬腿太快會受傷的，要慢一點…」、「別跟她拼腿，嘗試抓住她的腳啊！」。也有網民笑言拍攝者的手機拍攝質素差，要換手機，「這手機該換了吧…畫質有夠差」、「這個解析度很差」。

由於影片較為低清，短裙女飛腳時走光露出疑似粉色內褲，有壞心眼網民質疑短裙女似沒穿內褲，旋即變成網民焦點，「好似沒內褲」、「露餡了」、「大姨媽來了怒氣值累積加成100%」，也有網民稱，短裙女應有墊衛生棉（M巾）。