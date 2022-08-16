初次性交後1.8米男友現恐怖變化！慾女頂唔順提分手：慾望全消

情侶間「愛愛」應能增進感情，但有女生於網絡發文表示，其男友初次性交後變得恐怖可怕，聊天時全部變成性話題，不再分享生活日常事，其至「訊息轟炸」、「連環奪命call」談性事，令本身自認是「慾女」的她亦感到心累，「我一直以來都是一個很喜歡愛愛的人，但這任男友讓我完全沒有慾望」。最終她決定「斬纜」，與這名身高180厘米的男友分手。



有女生於網絡發文表示，其男友初次性交後變得恐怖可怕，令本身是「慾女」的她亦感到心累，慾望全消。（示意圖，非當事人／gettyimages）

該名女生於Dcard討論區發文，指她與身高180厘米的男友交往很長一段時間後才發生關係，卻沒料是噩夢的開端，「一開始都很正常，但發生關係之後，他算是每天都想要的人」。

樓主直言，其男友身高雖然有180厘米，惟下體實在短小，估計只有8厘米左右，「很粗但真的太短了，芭蕉是最好的示意圖了吧。少的這一截是拿去補身高了嗎」，故第一次性交其實她沒什麼感覺，惟男友之後每天「三餐」都要問她「寶寶大不大，喜不喜歡」，甚至早上打來的第一通電話就是有關性交的事，「已經沒有像以前一樣會分享彼此的生活或是計劃其他的事，全都變成跟性有關的話題，我想開啟其他的話題都還是會繞回來」。

樓主直言，其男友身高雖然有180厘米，惟下體實在短小，估計只有8厘米左右，「很粗但真的太短了，芭蕉是最好的示意圖了吧」。（Dcard討論區）

樓主表示，每天回答男友這些問題令她心很累，無奈若不即時回覆，男友就會「訊息轟炸」、「連環奪命call」，疑神疑鬼，「但我真的不好意思打槍他雞雞太短的事，很想好好溝通這件事但又不希望傷害到他」。

她又說，自己一直是很喜歡「愛愛」的人，惟男友舉動令她完全沒有慾望，不想「愛愛」便會被男友質疑「嫌棄他」、「我變了」等，感嘆開始後悔與男友發生關係，「不然以前都還好好的」，遂求問其他網民應如何處理。

樓主直言，其男友身高雖然有180厘米，惟下體實在短小，估計只有8厘米左右。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，認為男友有恐怖情人傾向，建議樓主與男友分手，「分手啊，這種滿腦子只有打砲、自以為良好又疑神疑鬼的男人，妳覺得繼續在一起會幸福跟有未來嗎？根本就是騷擾了啊」、「直接跟他說妳不想一直說色色的話題」、「好瘋哦，是被淫魔附上哦」、「把妳當炮友？好可怕」、「老實說這種會連環call的人讓我覺得有恐怖情人的傾向」、「覺得直接跟他說實話欸，他都沒有覺得打擾妳抱歉，而且自我感覺極度良好，妳也不要客氣了吧」、「那男的真的惡心至極」。

也有網民錯重點關注男友下體長度，笑言「對不起，看到芭蕉示意圖的瞬間我就笑到不行了」。

帖文引來網民熱議，認為男友有恐怖情人傾向，建議樓主與男友分手。（示意圖，非當事人／gettyimages）

樓主之後更新狀況，指有與男友討論問題，男友當下道歉並答應改善，惟沒多久又質疑她是否有新對象，「爭執了一番之後他還是很篤定我有新的對象，然後一直跟我歇斯底里長篇大論」。

最終樓主決定分手，男友則不罷休，「說覺得我身材很好很合，配合度也很高，不想讓我走什麼的，總之他可能就是大家說的精蟲大變態」，於是樓主出「終極絕招」，封鎖了男友的通訊渠道，直指：「再見了小芭蕉！」