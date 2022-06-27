微胖女性慾超強「每天都要」　男友頂唔順嚇跑　求醫驚揭大件事！

【多囊性卵巢／徵狀／症狀】情侶間「愛愛」增添情趣，但如果性慾太強就要小心了！台灣1名30歲、身材略胖的女子，因為性慾長期高漲，每天都要找男友性交至少1次，因此嚇跑了男友，惟性慾仍然沒有減退，每天仍要自己解決，求醫後竟驚揭原來她患有「多囊性卵巢」。



30歲台女因為性慾長期高漲，其後驚揭原來自己患有「多囊性卵巢」。（示意圖，非當事人／gettyimages）

台灣婦產科醫生鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享案例，透露該名30歲女子在有男朋友時，每天至少要「愛愛」一次，久而久之男友亦喊「頂唔順」，2人亦因而分手；但分手後女子性慾沒有減退，仍要每天自己解決處理慾望，令她非常困擾，於是向醫生求助。

鄭醫生先觀察女子，發現女子身材略胖，手上長有不少毛，女子亦指出其胸部、背部都有長毛，臉上有小鬍鬚，月經周期相對較長，經抽血檢驗證實患上「多囊性卵巢」。

分手後女子性慾沒有減退，仍要每天自己解決處理慾望，令她非常困擾，於是向醫生求助。（示意圖，非當事人／gettyimages）

詳情檢查下，鄭醫生又發現女子體內睪固酮數值高達130，比正常女性的95以下高出很多，而女子的雄性賀爾蒙亦較普通水平高。鄭醫生評估後，決定讓女子吃避孕藥，又提醒她要控制飲食，最終女子體重下降，月經回復規律，性慾也成功消減。

「多囊性卵巢」4徵狀注意



根據卓健醫療，「多囊性卵巢」病徵包括體毛過多（多毛症）、癡肥、月經稀少甚至停經，以及不育等其他病徵。具有多囊卵巢綜合症病徵的女性，患子宮內膜癌風險增加，但仍屬罕見，惟有多囊卵巢綜合症的肥胖女性，在較年長時患心臟病及糖尿病機會增加，故女性察覺身體有異時，最好是及早求醫查出因由。