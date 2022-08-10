稱靠5年兼職及零用儲$15萬　大學生自誇「好癲」：有咩可以做？

不少大學生也有兼職工作，有網民日前發文，稱她現在即將畢業，儲蓄已有15萬元，因她讀大學的5年間一直有兼職工作，父母不但幫她付學費，每月還會給她2000元零用錢。她認為自己「都無特別慳住」，但積蓄已經比同齡人更多，「23歲就有15萬會唔會好癲」，更覺得這麼快便找全職工作沒有意義。然而樓主的「奮鬥史」並未獲得一致好評，有網民覺得她自吹自擂，其實靠的是「父幹」，「你贏起跑線咋」、「有本事唔好問阿爸阿媽攞錢」。



樓主在討論區表示自己讀大學的5年間靠兼職儲了15萬元積蓄，問網民自己「算唔算儲得多」。她亦坦承父母每月有給她2000元零用錢，5年就合共12萬元。（《IT狗》劇照）

該名23歲的畢業生在連登討論區以「返咗5年part time，草（儲）咗15萬算唔算多」為題發文，稱其在讀大學的5年內，一直有兼職工作，每個月「份糧大約4千至5千」。但她亦坦承大學學費由家人負責，而且父母每個月還會給她2000元作生活費。她指自己應使則使，每1、2個月也會買些東西獎勵自己，但消費前會再三思量，因此現在即將畢業就已經儲了15萬元。

她又稱認識不少25歲以上的人只有數萬元積蓄，甚至負債中，所以對於自己的積蓄比同齡人多感到沾沾自喜，「我都想知點解我草草（儲儲）下就未出嚟做全職都有15萬」。她又表示，「而家冇得去grad trip，又差唔多grad，有錢無埞使」，覺得這麼快開始全職工作沒有什麼意義，甚至配上哭泣的表情符號「哭問」，「有咩可以做？」。

帖文引來網民熱議，有人建議樓主可以趁年輕出外遊歷增廣見聞，但樓主就表示「冇人陪得唔得㗎」。另外有人稱讚樓主算是勤快節儉，「返兼職搵到15萬都算叻」、「都識人零用錢多過佢，但儲唔到」、「多…我做咗10年都得幾萬喺戶口，仲要負債」。

有網民覺得樓主父母幫她交學費，還給她零用錢，已經比別人幸福，批評樓主自以為是。（《心靈的聲音》劇照）

然而不少人都覺得樓主是靠父幹，因她家人每月給她的零用錢5年加起來就已經有12萬元，「你食屋企住屋企先有錢冇埞使啫！仲要自己有返工，咁儲咗15萬唔算多」、「學費又唔使你交，我諗你儲咗15萬，都唔係啲咩值得炫耀嘅事」、「你如果無零用錢，可能儲得仲少過人」。

面對網民質疑，樓主就指儲到錢也是實力。但有人認為樓主過於狂妄，指她的人工加零用錢月入7000元，5年的淨收入已是42萬元，卻只儲到15萬元，其實開銷頗大，「等你唔使父母畀12萬你，再自己交埋學費，都仲儲到15萬先講啦」、「的確唔算多人有，但都唔使咁自滿。因為真係唔算話好『癲』，有12萬唔關你事……如果你無屋企人每月畀錢你，其實你可能係同你口中講嗰啲朋友差唔多儲蓄」。