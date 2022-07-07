大學畢業人工少過阿媽　港男唔敢講真相　畀勁多家用餐餐捱麵包

萬事起頭難，職場新鮮人薪金比有多年工作經驗的人低也是正常不過的事。有港男於討論區發文訴說，媽媽很辛苦地上班賺錢供他讀大學，「日日都做腰酸骨痛」，打算捱到他大學畢業投入職場後就可以不用這麼辛苦，怎料他現時工作的薪金還少過媽媽，月薪連2萬多也沒有。他不敢告知媽媽他的實際薪金，還每月給很多家用，讓媽媽以為他人工很高，「但自己就餐餐喺公司捱麵包，慳住使」。



有港男於討論區發文訴說，他大學畢業後任職工作的人工比媽媽還低，他怕媽媽失望，因此不敢告知實際人工。（《未生》劇照）

該名港男於香港討論區以「唔敢俾阿媽知我搵幾多錢人工」為題發文表示，從事餐飲業的人薪金也多過他，嘆道「咁辛苦讀完個大學先得咁少人工，都唔明讀大學為咗啲咩，分分鐘DSE畢業出嚟搵份工嘅人工都同我一樣」。他指出，媽媽知道他找到工作後，問他月薪有多少，他不敢告知媽媽實際薪金，認為「如果俾佢知道我大學畢業出嚟搵咁少，佢一定好失望」。

不少網民安慰樓主不要太過心急，工作多年後薪金自然會增加，「慢慢來，剛剛出來工作人工不會高，累積經驗好快會升職加薪嘅，你有呢份孝心，你媽媽的辛苦都係值得嘅」、「起步少啲好正常，做多幾年人工就會加上去」、「大學畢業仲要成績好人工先會高，你考到政府工（例如EO），咪高人工囉」、「係好打嘅，係人揀工，何愁會搵得少？後生仔加油！」、「你有畀屋企家用，都好孝順好好啦，如果想搵多啲就一路做一路拿經驗再轉工，努力」。

有網民指出不應欺騙媽媽，「冇必要瞞住阿媽，普遍阿媽唔會介意你賺得多或少，也不會介意你畀得多或少佢，反而你因為佢過得唔開心佢最介意」、「自願肯畀家用已很好了，若阿媽再問，直說也無問題，見你太慳可能更擔心」、「阿媽問到都要講啦，報大數被發現，阿媽好傷心啫」。