好彩！老婦遇電騙要求轉走500萬人民幣　做1事幸保不失仲嚇走騙徒

錯有錯着？杭州1名老婦（2日）早前跑到派出所稱要「自首」，弄得警方一頭霧水。原來她數天前遇到電話騙案，收到一個「假警察」來電，指其銀行戶口的存款牽涉犯罪行為，要求她轉賬到對方提供的「更安全戶口」。騙徒更連日威脅老婦「再不匯款便會被抓」，後來她不堪煩擾精神崩潰，打算一了百了，索性到派出所「自首」，殊不知這個舉動卻讓她保住500萬人民幣（約580萬港元）鉅款，還嚇走了騙徒。



涉事老婦向警方交出多張銀行卡，要警方多返勸阻，她才知自己遇上電騙。（網上圖片）

杭州拱墅區小河派出所上周三（3日）接獲一宗「自首」案件，有位老婦中午走到派出所，劈頭就說「我來自首，我要被抓了」。警員於是立即了解老婦為何投案，原來在5天前，她收到自稱是警方的騙子來電，對方指她銀行戶口的存款牽涉罪行，需將存款轉移到更安全的戶口。

騙子為了增加可信度，甚至在視像通話中換上制服，令老婦信以為真，被套出存款共有500萬元人民幣。騙子得知消息如獲至寶，於是不斷催促老婦轉帳鉅款，但見她未有行動，便威脅稱「再不匯款就會被抓」，嚇得老婦精神崩潰，不勝煩憂之下索性到派出所「自首」。

涉事老婦走到杭州拱墅區小河派出所說要「自首」，掀出背後一宗電騙案。（網上圖片）

老婦當場將數張銀行卡交給警員，警方的反詐專員不停勸阻，解釋一番她才知悉自己被騙。而當警方替她安裝國家反詐中心的手機程式時，騙子正好打來，警員即接過電話，對方畫面頓時變成一片黑，僅有聲音不斷問「你是哪位？」，警員便反問他：「你看我穿警服還不知我是哪位？」話未說完，騙徒得知事敗便急急掛線，並將老婦的微訊「拉黑」封鎖。