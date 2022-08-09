農曆七月送25杯熱茶上山　外賣員見2樣嘢嚇到調頭走　揭慘遭整蠱

外賣「步兵」不易做，除了要在短時間內取餐及送餐，也要找到準確地點將食物送到客人手上，如此辛勞還要被整蠱？台灣1名外賣送餐員日前發文大呻，指早前有客人點了25杯熱茶要求送到山上1個涼亭，對方一直不接電話僅以訊息聯絡，並要求他到車輛不能駛至的地方送餐。正值農曆七月，樓主雖感擔心，仍只能硬着頭皮前往目的地，沒料抵達時驚見只有一座古墳及破廟，嚇得他急急棄單回程。事後他回想事件，認為很有可能遇到惡作劇，遂呼籲同業勿再接下該名客人的訂單。



台灣1名外賣員發文大呻，指早前有客人點了25杯熱茶要求送到山上1個涼亭，抵達時卻驚見只有一座古墳及破廟，嚇得急急棄單回程，後來才發現遇上惡作劇。（fb「外送員的奇聞怪事」圖片）

「爬山就爬山，在那玩什麼鬼把戲？」該名台灣外賣送餐員早前於facebook群組「外送員的奇聞怪事」發文，指早前1個下午接到飲品店的訂單，客人點了25杯熱無糖烏龍茶，要求送到當地大肚萬里長城登山步道的2號涼亭，「備註還說一定要按系統的路徑指示走」。他和飲品店店員當時也非常疑惑，但還是照樣接單送餐。

樓主於是帶着飲品，按照導航系統指示一直上山，但在登山出口處前已發現前無去路，惟聯絡客人時對方卻沒聽電話，僅以訊息回覆指山上訊號不好，要求他繼續上山。樓主為了完成訂單，只好強行向山上行駛，「我看前方已無道路，只有石頭和雜草的土堆山路，不顧顛簸硬着頭皮往上騎」，沒料到達盡頭時只見到一座滿布垃圾的廢墟破廟和一座雜草叢生的古墳，「廟裏陰暗中好像還有人點着蠟燭供奉」。

樓主環繞四周呼喊，但現場卻鴉雀無聲一直無人回應，適逢農曆七月，他愈想愈怕，嚇得決定即時棄單回程，直接帶同茶飲返回飲品店。過程中客人更似是從程式看到他正在折返，繼續傳來訊息要求他「往上走」，「整個場景劇情就好像靈異事件般，讓我渾身打冷顫」。

事後樓主向客服以「客人不接電話、無路上山」等原因反映事件，並按指示將飲品送回店舖，幸好仍能收到該訂單的送餐費用。當晚他與女友分享經歷，對方還一度反駁「老人家爬山想喝熱茶不可以喔？」，然而他再次回看訂單詳情，便認定遭到惡作劇，「25個老人家喝25杯熱茶？名字ID還取叫『想要做愛』？」，只好呼籲同業勿再接下相關客人的訂單以免再有人受害。

樓主到達時只見到一座滿布垃圾的廢墟破廟和一座雜草叢生的古墳，嚇得急急回程，後來仔細想才發現遇上惡作劇。（fb「外送員的奇聞怪事」圖片）

不少網民看過樓主經歷也感同情，紛紛安慰他「平安就好」，又斥責惡作劇的客人行為無聊，「現在又是鬼月，又要你回頭，希望這個人得到應有的報應」。亦有同為外賣送餐員的網民分享心得，「我看到特殊地點奇怪的單是不會接的，寧可不賺他這張，除非他自己下山來某個有地址的點拿」、「外送還是要以自己的安全為優先，太偏僻的路寧願再送回店家也不要冒險，為了那幾十元不值得」。