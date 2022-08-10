極衰西客任幼童狂點餐　換完尿片直接丟落地　員工呻：會生不會教

家庭教育真的很重要，有台灣的餐廳員工日前發文，指餐廳來了幾位「西客」，身為父母不但不教育孩子，還縱容孩子大叫、亂丟餐具，甚至「以身作則」把調味罐、咬過的食物丟到地上，就連孩子用過、沾滿排泄物的尿片也一併扔到地上，然後齊齊拂袖而去，留下杯盤狼藉兼一地髒物讓店員收抬。網民看到圖片都被嚇到，不禁慨嘆「怎樣的父母就有怎樣的小孩」。



台灣有餐廳員工在網上發文指早前招待了幾位「西客」，身為父母不但縱容孩子大叫、亂丟餐具，自己也如出一轍，把咬過的麵包、調味罐和「有餡尿片」丟到地上。（facebook專頁「爆怨公社」圖片）

該名台灣餐廳員工上周五（5日）在facebook專頁「爆怨公社」發文，稱餐廳近日來了幾位「西客」，他們剛進餐廳用餐，小孩就開始尖叫，直到3小時後用餐結束也沒有停止過，噪音亦引來其他顧客不滿。用餐期間小孩還一直把餐桌上的餐具和紙巾丟到地上，但父母不曾詢問或制止幼童的行為，「小朋友狂丟餐具狂抽衛生紙，家長一律不管，一直叫我們換新」。該員工又在帖文抱怨這對父母，「會生不會養、不會教」。

而幼童丟東西到地上的行為似乎是獲得父母「真傳」，因為他們也是這樣把店內供應的麵包、蛋糕咬幾口就都丟到地上，甚至連調味罐都扔落地，氣得該員工在帖文反諷他們像在餵魚，「地板好像有魚池一樣一直丟」、「還是地板有跟你們說它很餓？」。

最荒謬的是後來父母發現幼童需要換尿片，他們竟然就在座位上換片，還把剛換下來、散發着臭味的尿片隨手就扔到地上，「大家都在吃飯，旁邊也有客人，直接在座位上換（尿片）就算了，還直接丟在地板上」。

最離譜的是父母在座位上幫幼童換尿片後，還把剛換下來、散發着臭味的尿片隨手就扔到地上。（facebook專頁「爆怨公社」圖片）

從圖片可見，烤肉店的地上一片狼藉，除了有杯盤碗碟、膠匙木筷，更有咬過的方包、蛋糕、水果等，還有用過的紙巾和烤肉用的夾子，最令人作嘔的是有一塊用過的尿片。員工稱當這桌客人離開後，全體員工及全場客人都忍不住破口大罵。

員工強調他們一向沒有收取服務費、清潔費，是次也沒有額外收取這幾位客人的清潔費，而基於職業素養他們不能即時對該桌客人責備與規勸。發帖是為了讓大家知道飲食業的辛酸，希望大家將心比心，同時「希望這種家長跟小孩不要去造成其他餐廳的困擾」。

帖文引來網民熱議，不少人都覺得這對父母沒有同理心，而幼童很明顯已經學習了他們平日的行為，「這對父母除了不會教小孩之外，自己本身的水準與道德就很有問題」、「好沒素養的客人，很怕他的小孩在他的教育下長大」、「只生不教的最佳模範」。另外有人就覺得遇到這種客人就應該開聲制止，「當下就應該制止他們，教育客人喲」，不過有人就指出餐飲業難處「同為餐飲業才能體會體諒這種無可奈何莫可奈何的無助感，勸導勸說也不是，等等說店家為難客人」。

有同樣為人父母的網民就指與幼童外出確實難以預計甚麼時候要更換尿片，但用過的尿片絕對不會隨意丟棄，「「我自己帶小孩出去，除非逼不得已才在位子上換尿布，換完尿布一定是丟廁所不然就是帶走 絕對不會留在位置上」、「自己當父母後，如果小孩把東西弄到地上，我一定會整個清完再離開！」、「尿布換好垃圾我也不丟在店家一般的垃圾桶，會到廁所丟，沒廁所我就帶回家丟」。