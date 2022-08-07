恐怖影片瘋傳！男童狂轉餐枱盤熱水壺打翻淋女童　網民：家長最錯

孩子的行為反映了家長平日的教育方式。網上瘋傳片段，顯示有父母帶同5名子女到餐廳用餐，其中2名男童邊玩手機邊轉動餐枱上的轉盤，由於轉動速度太快，令轉盤上的熱水壺拋出，滾水隨即直淋向其中1名女童身上，座位更冒出白煙。家長立即抱起受傷女童，同枱人亦紛紛「逃離」餐桌，片段未有交代女童的傷勢及事件後續，不少網民看過短片都直呼恐怖，又指幸好有影片作紀錄，否則餐廳恐要承擔所有責任，又指意外全因家長沒有好好管教子女所致。

內地過往亦曾發生類似意外，1名男童外出用餐時不斷轉動餐桌轉盤，導致打翻熱水壺傷及同桌父母的友人，最終法院判處男童父母及餐廳分別承擔8成及2成責任，男童父母須向傷者賠償至少6.8萬元（人民幣，下同，約7.9萬港元）。



網上流傳片段，有男童偕父母用餐時貪玩轉動餐枱上的轉盤，意外打翻了轉盤上的熱水壺，滾水隨即淋向其中1名女童身上，座位更冒出白煙。（網上片段截圖）

本港多個社交網站瘋傳該段恐怖影片，相信是餐廳的閉路電視拍攝，但未有交代事發地點，僅顯示事發日期為上周四（4日）下午5時許，有父母帶同5名子女到餐廳用餐，其間2名男童因貪玩不斷轉動餐枱轉盤，導致熱水壺拋出打翻釀成意外。

片段可見，父母與4名孩子圍着圓形餐枱安坐，1名年幼男童需坐在兒童椅上，母親另手抱1名初生嬰兒。等待食物期間，2名男童貪玩不斷轉動餐枱中央的玻璃轉盤，其中一人更是邊轉動邊玩手機，未有留意桌上轉盤的情況，同枱父母沒有阻止男童的舉動，其中父親更只顧看手機。

當時轉盤上除了放有部分餐具及餐牌，亦擺放了1個保溫熱水壺，正當男童愈轉愈起勁之際，熱水壺疑不堪高速轉動而向側邊翻倒，冒煙的滾水直淋向1名女童身上。她疑遭熱水燙傷，即時推開水壺，熱水則倒向座位冒出更多白煙，眾人隨即離開座位暫避，父親急急走近女童查看情況，職員亦趕至了解。

眾人等待食物期間，2名男童因貪玩不斷轉動餐枱轉盤，其中1人更是邊轉動邊玩手機。（網上片段截圖）

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片段未有交代女童傷勢及有否其他人受傷，不少網民看過事發經過也直呼恐怖，質疑家長沒有及時阻止及好好管教子女才會釀成悲劇，需要承擔最大責任，「家長最有責任，自己冇去教，自己承受個後果」、「最慘係阿女，又冇份玩但淥中嘅係佢」、「兩個大人，一個顧住睇手機，一個視而不見」。

翻查資料，內地過往也曾發生類似意外，2017年6月，1名男童偕父母外出用餐時，因貪玩不斷轉動餐桌轉盤，意外打翻轉盤上的熱水壺，導致父母1名女友人及其女兒燙傷。事後女子被評定為「十級傷殘」，並向男童父母及餐廳提告索償。

法院經審理認為，男童轉動轉盤是女子及其女兒受傷的直接原因，父母作為監護人應承擔8成賠償責任；而餐館服務員對潛在危險沒有任何提醒，未對客人的安全盡保障義務，故餐廳也須承擔2成賠償責任。最終法院判定男童父母及餐廳需向女子賠償醫療費、住院伙食補助費、精神損害撫慰金等費用，男童父母須賠6.8萬元約7.9萬港元），餐廳則負責1.6萬元（約1.9萬港元）。