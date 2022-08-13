地獄！台多人陷柬埔寨高薪陷阱　情侶遭強姦　爆強摘器官內幕

【柬埔寨／高薪陷阱／求職陷阱】近年多次有台灣人陷入柬埔寨高薪工作的求職詐騙案，情況受到關注，早前網上曾熱傳一張「行事日曆」，記錄了1名台女被騙到當地後，7天之內慘遭9人輪姦的慘痛經歷，幸最終能取回護照報警，才能脫離魔掌。但這種妻悲過案並非孤例，台灣律師呂秋遠直言曾接獲多宗求救個案，他近日在其facebook專頁貼出收到求救訊息，指有台灣女生稱與男友一同在柬埔寨後被「綁架」，她更被性侵強姦、虐打，稱求救被發現還會遭「強摘器官」。

呂秋遠稱近年求助個案愈來愈多，「2019年，我想辦法幫忙了一個女孩逃回台灣，3年後，大約有10個人正在跟我求救」，他呼籲不要再想到柬埔寨、緬甸「淘金」，「去到那裏，就是奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是，突然消失在這個世界裏」。



近日台灣人到柬埔寨高薪打工的求職詐騙案頻發引起關注。（示意圖，非當事人／gettyimages）

呂秋遠周一（8月8日）於Facebook發文講述台灣人被騙到柬埔寨打工的求助個案，當中有台灣女生上周三（8月3日）向他發信息，指自己目前在詐騙網投（網絡投保）公司工作，還遭性侵強姦、虐打，信息如下：

我現在是利用上班時間偷偷回覆您，我們護駕（照）一下飛機就強行被收走。在柬埔寨我們轉賣三家網投公司了，我們遭遇是被綁架過來，並非自願的，在這裏我甚至被中國人性侵強姦，如果不聽話是會被關進他們所稱的小黑屋討打，還有請救援被發現被強拆器官。以上都是真實發生我們在柬埔寨的經歷。

呂秋遠表示，該女生與男友在台灣原本也有工作，惟在網路廣告、求職網站宣傳下被「高薪」吸引，「她心想，一個月有八萬元（新台幣，約2.1萬港元）以上的收入，而且公司供食宿、機票，只要工作三年，她跟男友就可以回來台灣，第一桶創業金就有了」，於是決定與男友一同「闖闖」，「反正有男友陪她，應該不會有事的」，並於7月份到柬埔寨，沒想到卻是噩夢開端。

高薪誘騙到柬埔寨工作 報警反而「死路一條」



呂秋遠整理向曾他求救的台灣人個案，流程大概是求職網站上有「客服人員」、「網路行銷」的海外工作，月薪10萬新台幣（約2.6萬港元）上下，公司會提供膳宿、機票，之後經過通常一定錄取的「面試」，便安排飛到柬埔寨金邊。

呂秋遠表示，受害人一到機場就會有人接應，沒收手機、護照，然後送到金邊、西港等地做詐騙工作，若不願意或業績差，就會被毒打、關進小房間；若仍不願意就範，就會被轉賣到其他公司，甚至送去賣淫、再毒打、做礦工等，「最後沒有利用價值，就是活體販賣器官，一個活生生的人就這麼利用殆盡」。

呂秋遠表示，若不願意或業績差，就會被毒打、關進小房間；若仍不願意就範，就會被轉賣到其他公司，甚至送去賣淫、再毒打、做礦工等。（示意圖，非當事人／gettyimages）

呂秋遠直言，逃跑機會微乎其微，因台灣沒有在柬埔寨設立辦事處，加上當地警察與黑道勾結，「報警的下場就是死路一條」，認為目前最安全方法是支付一個人約2萬美元（約16萬港元）贖金。

呂秋遠感嘆，2019年曾幫了一個女孩子逃回台灣，3年後仍有約10個人正向他求救，「像電影一樣的情節，活生生的發生在現實世界裡」，期望不要再有人去柬埔寨、緬甸「淘金」，「去到那裏，就是奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是，突然消失在這個世界裏。不要去！真的，拜託不要去！」。

台灣人被哄騙到柬埔寨打工，結果被迫參與詐騙案件或被性侵毒打，甚至被輪姦或接客賣淫等個案不時發生，人販子集團把受害人當「肉票」，甚至會向家屬索勒巨款，案件在台灣引起關注，並且加強宣傳呼籲市民求職要小心，但仍不時有人中計。



在柬埔寨被「賣豬仔」的台灣人，幸運的交付「贖金」後能獲發護照返台，但亦有個案是無人救挏，美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）於8月6日卻在facebook發出公告「本機構拒絕受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效」。

原來該機構會向受害人解決營救後的住宿問題，但前題是不被濫用，選擇在8月3日為「分手嶺」，原因是認為國家非常努力做宣傳，而如果那些人還要抱著「我去試試」的心態，就是侮辱國家跟浪費資源，「我們為什麼還要協助這些人？」又指成員沒有任何利益，卻有成員貼錢、借錢，甚至拼了命去冒險救人，但之前救了60人，卻從沒有一個人說聲謝謝，甚至連全沒有消息了，而有些人被救出來後，請他們簽字也不回，甚至還抱怨「為什麼叫車要等1個小時？」，半夜臨時找不到車也反過來罵他們，「有時我們也是很無奈」。