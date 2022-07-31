生不如死！求職女陷高薪陷阱慘遭9人輪姦曾禁吃喝　因1事終脫魔掌

【求職陷阱／高薪／出國求職】求職騙案時有發生，如果標榜「輕鬆高薪」的工作，就要格外留神！近日網上熱傳一張「行事日曆」，記錄了1名台灣女子被騙到柬埔寨工作後，慘遭9人輪姦的慘痛經歷，幸最終能取回護照報警，才能脫離魔掌。帖文形容女子的經歷是「生不如死」，提醒其他人找工作時要格外小心，「別再傻傻的被騙了」。事件引來網民關注，非常同情女子遭遇，更認為應重判這些人口販賣者。



網絡近日熱傳一張「行事日曆」，記錄了一名台灣女子被騙到柬埔寨工作後遭多次性侵的慘痛經歷，生不如死，提醒其他人找工作時要小心。（示意圖，非當事人／gettyimages）

有網民在Facebook群組「爆廢公社」發布聲稱是1名台灣女子被騙到柬埔寨工作的行事日曆，直指「被騙去柬埔寨的女生，後來被救出，真的生不如死」。樓主又說，這些受害者大都是被熟人騙過去，提醒「如果有人跟你說去柬埔寨、緬甸這些地方工作，別再傻傻的被騙了」。

從樓主上載的行事日曆見到，今年6月25日，台女乘飛機抵達柬埔寨金邊，之後被接送到西港，同日下午知悉自己被「賣豬仔」的真相，因不想做「網投（網絡投保）」就被毒打，傍晚就被轉賣給第二家公司，並被3人輪姦；抵達宿舍後再被2人性侵。

行事日曆記錄了女子的慘痛經歷。（Facebook群組「爆廢公社」）

惟這只是噩夢的開端。翌日（6月26日）晚上，她被人口販子的老闆帶到酒店性侵，深夜又被載去和2名男子睡在一起，其中1名馬來西亞男子更把她「強姦到快天亮」。至27日，女子遭男子強迫口交至「吐出食物」，然後被賣到第三家公司，雖說該老闆見她可憐不想再賣她，但把她安置在酒店後還是強姦了她，「這次我反抗很厲害，手跟下體嚴重受傷流血」。

女子後來再被賣到第四家公司，同樣被老闆強姦，還不給吃飯喝水。雖然遭遇仍然很淒慘，惟這次她終於抓到機會逃出生天，「這家公司讓我拿護照，所以我報警了」。至7月1日，有警察把她帶走回警局筆錄及驗傷，脫離魔掌。

女子被騙到柬埔寨工作後，遭多次輪姦。（示意圖，非當事人／gettyimages）

行事日曆引來網民熱議，不少網民同情女子遭遇，「好慘…」、「希望受害者身心靈能痊癒，希望單純的女孩能永遠免於這樣的傷害…」、「世上惡人真多…」、「重判販子！太可惡！」、「不要再相信國外的高薪工作」。

不過也有網民批評女子「無腦」才會被騙，「說被騙老實講自己本身問題也不小，今天即使沒被騙到柬埔寨也會被騙到別的地方，一切就是笨在自己身上，有差嗎？」、「有那麼好賺輪的到你？」、「求職別貪心就不會上當」、「為什麼就是不能乖乖工作呢，想做高薪，要先看看自己有沒有那個本事」。

網民的不同意見惹起罵戰，有人聲援女子，「看到一堆奇葩言論，檢討被害人的是在哈囉？」、「為什麼要檢討被害者？」、「如果受害者是你的親人還會這樣說話嗎？」。另有網民認為情節太誇張，質疑事件是否真實發生。