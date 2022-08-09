準新娘稱為環保想免費借婚紗　向店方搲贊助註冊費　網民：下次先

籌備婚禮所需物資繁多，亦容易造成浪費，因此近年愈來愈多新人嚮應環保，將物資轉贈他人或使用二手婚禮用品。有婚紗店最近發文分享「趣事」，指有準新娘查詢免費義租婚紗的詳情，表示「想環保啲」希望能借用婚紗數小時，更問店方會否提供結婚註冊費用，直言「可以幫你宣傳嚟答謝你」。帖文引來瘋傳討論，不少網民狠批涉事新娘面皮厚，認為她有意「搲着數」，「真係唔明點解而家啲人可以唔要面到呢個程度」，更有年建議可以回答她：「下次先（贊助）！」。



有婚紗店最近發文分享「趣事」，指有準新娘查詢免費義租婚紗的詳情，表示「想環保啲」希望能借用婚紗數小時，更問店方會否提供結婚註冊費用。（《愛回家之開心速遞》劇照）

Facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」今晨（9日）分享奇葩客人查詢，並上載2張對話截圖。對話中可見，有準新娘表示有意申請「免費義租」婚紗服務，詢問服務詳情，同時想了解店方會否提供其他支援如結婚註冊費用贊助。

新娘解釋，與未婚夫「只係想環保啲」，故以個人名義詢問店方：「睇下你會唔會借一借畀我哋？只係用幾個鐘，唔想浪費錢租同買。」她又表示若獲得結婚註冊費用贊助，能夠以宣傳作為回報，「如果你哋可以的話，我哋可以幫你宣傳嚟答謝你㗎」。面對如此「特別」的要求，店主亦禮貌回應，明言「免費義租」服務不接受個人名義申請，同時指無論是否關乎環保問題，店方亦「不會贊助任何準新人結婚註冊費用」。

店主事後在帖文無奈表示，「請問有冇環保人士可以為我解答一下，借衫我明係環保嘅，但點解贊助埋結婚註冊費都係環保咗？」，又指相信自己並非唯一要求贊助的對象，「我見佢多谷周圍徵人幫佢免費影婚紗相」、「如果你話真係有困難嘅話可能都會幫，但睇佢個款根本係孤寒唔想出錢」。

帖文一出即引來網民瘋傳熱議兼恥笑，紛紛批評涉事新人貪心兼「面皮厚」，直指若為環保大可省略婚禮儀式，而非要求店舖提供免費服務或贊助，「連註冊費都sponsor ? 真係想睇下佢臉皮有幾厚，講得出又唔尷尬」、「使唔使再環保啲，贊助埋擺酒生仔？結個婚都做到咁肉酸」、「咁環保咁慳錢，叫佢對住個天拜下堂咪算囉，未聽過有人註冊結婚會搵陌生人贊助」，有人更建議可以諷刺地回應對方「下次先！」。

亦有網民質疑該對準新人是以籌備結婚為名，「搲着數」為實，「一有免費嘢就會吸引好多唔要面嘅貪心友出現，真心核突」、「一切從簽紙開始搲，之後到奶粉尿片、供書教學等等無限延伸，最終以骨灰龕為終極目標，簡直搲出個未來」。