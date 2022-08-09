木蘭風球︳九巴職員屯公轉車站為乘客撐傘　網民關注1點暖上加暖

木蘭風球襲港，為香港帶來狂風暴雨！打風下有網民分享暖心事，指今早在屯門公路轉車站等上車時突然下起大雨，有名年輕九巴職員在車門旁撐傘為轉車乘客擋雨，大讚他值得嘉許。有網民認出這名職員，指下雨天他一定會為上車乘客撐傘擋雨，「唔止呢位哥哥，希望九巴畀把再大啲嘅遮佢哋」。惟有人提到這應該是公司規定，以免乘客們不停開遮收遮影響上車效率，但再有留言提出照片中重點，「佢把遮唔係主要遮自己」，證明職員的確很暖好。



網民指九巴職員在大雨時為轉工乘客撐傘擋雨，部分人留意到他其實不太遮到自己。（facebook群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

樓主今早在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上傳照片，指早上屯門公路轉車站突然下大雨，有位年輕九巴職員舉傘為準備上車的乘客擋雨，以免乘客淋濕，「值得嘉許，多謝你哦」，照片之後再被轉載到其他群組，許多網民紛紛讚好。照片中職員拿起一把紅色傘企在門口邊，但只遮到自己一半，傘子大部分都拿來為乘客擋雨。

事件引來網民大讚，「感謝轉車站的九巴職員」、「每次落雨佢哋都會係咁，但自己會濕晒」，有網民更認出這名職員，「呢位哥哥仔唔止一次㗎喇，每次落雨都會好貼心遮乘客」、「呢個哥哥勁好人，成日都見佢，雨天一定開遮幫人上車」，「唔止呢位哥哥，希望九巴比把再大啲嘅遮佢哋，等佢可以遮到自己」。

有網民指不少轉車站其實都有職員會在下雨天時為乘客撐傘。（資料圖片）

有人提議如遇到同類暖心事可寫信向九巴表揚，「好好的服務態度，值得嘉許」、「抵加人工」，還標籤了九巴專頁道謝。部分網民指，其實工作人員在轉車站為乘客擔遮是公司要求，未必是他自發，而是避免每個乘客在轉車時開傘關傘，人人狼狽下拖慢了上客效率，「點解咁多人以為喺佢自己自發咁做」。不過，有網民強調仔細看照片中職員，「佢把遮唔係主要遮自己」，「就算唔係自發，起碼做咗件事先，好過旁邊冷言冷語」。

（facebook「屯門公路塞車關注組」）