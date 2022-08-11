家長帶小童吃Omakase問有冇兒童餐　3大要求令人無奈：煮熟啲魚生

廚師發辦（Omakase）顧名思義就是由主廚隨意決定料理的菜單，但有網民就分享1次在深水埗1間需要預先訂位的日式料理店用餐奇聞，指有家長帶小朋友去吃Omakase，惟一開始就有諸多奇怪要求，包括問師傅可否叫兒童餐，及將所有魚生煮熟等，其後1個舉動更讓他「大開眼界」。



有網民就分享一次用餐奇聞，指有家長帶小朋友去吃Omakase，惟一開始就有諸多奇怪要求，包括問師傅可否叫兒童餐，及將所有魚生煮熟等。（Gettyimages）

該網民日前在facebook群組「香港 Omakase おまかせ 關注組」發文，指有次午飯時間到深水埗1間平價Omakase日式料理店用餐，該店只有6個座位，需要預先網上購票，樓主2人同行，而鄰枱則是4個大人加1個小童，即額外帶多了1位小朋友，但師傅為了息事寧人，沒有堅持不准加位，加上「小朋友好乖冇出事」。

不過該家長一開始已提出多個奇怪要求，包括查詢有否兒童餐，師傅則回答全店只得1個菜單，家長續問「可唔可以幫我將所有魚生都煮熟」，惟遭到拒絕，但他其後鍥而不捨要求將中拖羅壽司「燒一燒」，師傅只好無奈配合。

其間該名家長與師傅亦有精彩對話，當他發現自己的生蠔與同桌食客的生蠔有分別時，遂查問「點解我朋友隻生蠔同我隻差咁遠」，獲師傅一句精警回覆稱「因為隻生蠔係天生，係會有少少差別」，他即轉口風對朋友說「唔緊要啦，我都唔食生蠔」。

家長已提出多個奇怪要求，包括查詢有否兒童餐，師傅則回答全店只得1個菜單，家長續問「可唔可以幫我將所有魚生都煮熟」。（Gettyimages）

後來提出的要求更讓樓主看得傻眼，Omakase多數會吃到最後才奉上麵鼓湯，他卻要求用餐中途奉上，更指示師傅將醋飯放進湯內變湯飯，拿來給小朋友吃。

帖文一出即引起網上熱烈討論，有網民批評家長是「西客」，本來就不應帶小朋友光顧Omakase，「其實唔食生嘢，去燒肉或天婦羅咪得囉，點解要去呢間餐廳？」、「我會睇咗餐牌有無嘢啱小朋友食先入餐廳」，又指只看文字描述都感覺到「師傅心很累」、「自製湯飯好癲」。但亦有網民認為師傅太遷就食客，予人不專業的感覺，「做到咁無尊嚴，個客話咩就咩」，不過樓主則補充指，師傅為了另一枱客人，無謂再爭拗使情況太難堪，「由於係精華剪輯，所以描述唔到現場嘅情況俾你聽」。