荃灣日式放題疑中伏　指出菜慢、刺身霉　食客嬲到嘔：煉獄級放題

不少港人喜愛吃放題，食物款式選擇多，又可任吃到飽。不過有網民近日吃放題時中伏，他於網上分享經歷指出與家人到荃灣一間日式放題店用餐時，該店「出菜慢到嘔」，入座45分鐘只吃到幾件刺身，而且還是不新鮮，只能狂喝維他奶「醫肚」，最後盛惠754元，貨不對辦的一餐令他大失所望，形容是「煉獄級」，大呼「唉！好嬲好sad」。《香港01》正就事件向涉事店舖查詢。



有網民於網上分享吃放題中伏經歷，指出日前到荃灣一間日式放題店用餐，入座45分鐘卻只吃得幾件霉刺身，批評上菜慢，食物質素差。（fb群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」圖片）

該名網民於fb群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」發文表示，日前被荃灣一間日式放題店的海景賣點吸引而前往用餐，卻因此中伏，直言「嚟到坐難民區，人海就有」。他指出，該間店限制了用餐時間為2小時，他用了不到3分鐘下單，但「出菜慢到嘔」，坐了45分鐘也只能「食到幾件霉嘅刺身，狂飲緊維他奶」，大呼「而家有嘢嚟食我都滿足，唔想飲嘢放題，飲到飽」。

他又上傳了多張照片，其中一張相蝦的體型還小過一隻手指。他續說，整間店許多食客也被「漏單」，有人「拍枱嘈緊」、「講晒粗口」，向經理追單也沒有用，而且當天店內沒雪糕提供，最終「埋單」卻要付754元，不滿道「嬲到嘔」、「救命！」、「血的教訓」。

有網民感謝樓主提醒，「多謝報料，仲諗住試食」、「原本book咗7:30，多謝提醒，好彩」，樓主回應說「快閃，除非你好鍾意維他奶放題」。不少網民則指該間店以差劣聞名，「呢間不嬲垃圾，極度懷疑同前身係同一間，只係名臭咗而改名」、「呢間真係好垃圾，個場又污糟邋遢」、「呢間出咗名伏」、「轉名之前是荃灣最差放題」。

有網民分享相同中伏經歷，「星期六食完，從未食過一間放題咁差，叫咩都話無，海膽手卷赤蝦刺身叫一次就售完，拖羅薄到好肉酸，帶子刺身好似貝柱咁細，叫嘅件數全部扣起畀少少，一次都無跟order數量，伏伏伏」、「上星期都試咗，都係好麻麻，選擇少，嘢食份量都真係好好細件！（可能怕浪費）漏單」。不過也有網民為該店平反，「我上次食出得好快，剌身都ok ，大致上都幾好食」。