乘客鬧司機「暴雨飛站」兼落車無講byebye　旅巴公司回應網民力撐

身為消費者，期望得到優質服務正常不過，但也要審視要求是否合理。有旅遊巴公司於facebook專頁發文，稱收到投訴指司機未有留意乘客等車，令對方在雨中「追了半條街」，而且指司機在乘客落車時沒有講「byebye」，特意為事件致歉，承諾改善服務。不少網民看過帖文也力撐司機，反批投訴者為「西客」，直指涉事地點並非正式車站，而且向乘客打招呼不屬司機職責。



旅遊巴公司「ABC Bus」於facebook專頁發文致歉，稱收到投訴指司機未有留意乘客等車，令對方在雨中「追了半條街」，而且指司機在乘客落車時沒有講「byebye」。（fb「ABC Bus」圖片）

旅遊巴公司「ABC Bus」於facebook專頁發文，表示收到乘客投訴，指有司機駕駛來往尖沙嘴及屯門之邨巴（非專營巴士路線）時，在雨中未有留意到亞士厘道有乘客等候，導致對方「追了半條街」才能上車，而且上車後司機亦無道歉。另外在落車時，相關乘客亦不滿司機對所有乘客也有道別，唯獨沒有對他「講byebye」。「ABC Bus」為事件致歉，承諾會「努力提升服務質素」。

帖文引來不少乘搭相關巴士線的乘客討論，有自稱同車的網民還原事發經過，指當日司機的確沒有在亞士厘道停車，僅於附近1個路口讓乘客上車。有港媽帶同2名小孩，未上車便花約半分鐘大罵司機「你知唔前面有個站㗎？」，指因司機沒有停車，令她與孩子只能在雨中追車。

面對指控司機則表示「我新嚟，真係唔知有個站」，惟港媽仍感憤怒，狠斥「你仲同我講你新來？要停車你又唔停，我要投訴你呀！」，而司機只好無奈回應，「講車牌得喇，要公司話畀我知呢度有個站啦」，港媽聞言遂即時致電投訴。該網民續指，下車時司機仍有禮地向大部分乘客道別，「有冇同佢講就唔知喇，有咩所謂啫，安全到達就得」。

不少網民看過帖文也力撐司機，反批投訴者為「西客」，直指涉事地點並非正式車站，而且向乘客打招呼不屬司機職責。（fb「ABC Bus」圖片）

不少網民看過相關留言也力撐司機，指與乘客打招呼或道別並不屬職責一部分，反批投訴者為「西客」，「如要落車得到『司機講拜拜』服務，建議該名乘客返工放工改為租用豪華私家車接送」、「如果唔講拜拜而被人投訴，未免太玻璃心」。

亦有心水清網民指，亞士厘道根本不屬相關巴士線的正式車站，因此投訴不應成立，而「ABC Bus」亦留言回應，指亞士厘道位置不時有乘客等候，「如果有客要上車，通常司機們會好心俾佢上車」。至於待客問題，公司則明言「我哋無規定司機要講拜拜」。