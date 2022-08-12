碰瓷黨？男子突衝出馬路　企車頭阻離開　街坊：佢有多次前科

近日天氣不穩，無論駕駛者或行人也要特別小心。有網民上載「車cam」（行車記錄儀）片段，指在美孚新邨遇上疑似碰瓷黨，1名男子在雨中衝出馬路，似是要與車鬥快，未有理會響咹提示，更刻意站於事主車輛前方阻礙去路。影片引起街坊討論，有人認出涉事男子，指他有多次前科，但亦有人認為天雨路滑，樓主沒有「收油」減慢車速也有不當之處。



有網民上載「車cam」片段，指在美孚新邨遇上疑似碰瓷黨，1名男子在雨中衝出馬路，似是要與車鬥快，未有理會響咹提示，更刻意站於事主車輛前方阻礙去路。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

該網民於facebook群組「Mei Foo 美孚」上載片段，顯示事發日期為周三（10日）下午近5時，地點為美孚新邨百老匯街近曼坊商場對出。片中可見，樓主沿百老匯街行駛，轉彎打算駛往荔枝角道時，1名中年男子踏出馬路準備過路，但沒有留意路面情況。後來男子看到樓主座駕，反而加快腳步跑出馬路，似是與車鬥快，令樓主被迫急急減速及扭軚躲避，「我見到佢無望過馬路時已經呠佢，呠完仲要衝出嚟嗰下已經抽右小小避佢𠻹」。

男子越過樓主座駕後未有繼續過路，反而站於車頭前方，翹起雙手不斷怒視樓主表達不滿，雙方對峙近3分鐘，其間一度指罵疑似發生口角，最終男子自行橫過馬路離去。樓主事後表示，駕駛期間一直保持慢速，看到男子時亦早已響咹提示，而對峙期間他曾建議男子報警，惟對方並無行動，「佢鬧我點解唔畀油撞埋去，佢攞埋條命出嚟玩」，直至他指向車內的「車cam」，對方才自行離開。

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有美孚街坊看過影片，認出片中男子，直指他並非首次發生類似情況，建議樓主報警處理，「佢唔係第一次，兩三個月前又係咁」、「最好報警啦，條友擺明有心搞事，唔知可唔可以告不小心過馬路呢」。亦有網民認為，樓主於住宅區內遇到行人應「收油」減慢，「條友係亂過馬路係唔啱，但蝕嘅始終係你，若果你撞到佢，你無留意道路交通情況就係你唔啱」。