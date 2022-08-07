老伯尖沙咀馬路中心不慎仆倒　好心的士司機落車扶起　網民讚暖男

老人家跌倒隨時可大可小！網上流傳片段，顯示1名老伯於尖沙咀過馬路時，不慎於安全島旁仆倒，狀甚痛苦。這時一輛的士駛至燈位，司機看到情況便急急落車將老伯扶起，更護送他返回安全島了解傷勢並代為拾起散於地面的物品，好人好事獲網民大讚。



網上流傳片段，顯示1名老伯於尖沙咀過馬路時，不慎於安全島旁仆倒，這時一輛的士駛至，司機看到情況便急急落車將老伯扶起，更護送他返回安全島了解傷勢。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook駕駛群組分享「車cam」（行車記錄儀）片段，顯示事發時間為昨晨（8月6日）早上約8時35分。片中可見，1名老伯於尖沙咀柯士甸道九龍草地滾球會對開橫過馬路，但從安全島踏出馬路時疑不慎拌倒，整個人向前仆在馬路中心，之後更翻身倒地。即使老伯之後能自行坐起，但他亦一直摸着膝蓋位置，似乎不幸受傷。

這時一輛駛至燈位的市區的士立即「打死火燈」示意緊急停車，司機留意到老伯情況，急急落車了解他的傷勢，並嘗試將他扶起。老伯站起來後，的士司機先詢問他的感受，確保安全後才攙扶「護送」他返回安全島，又細心地代為拾起跌於地上的物品。

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影片未能看到後續發展，不過的士司機的好心舉動已獲大批網民讚賞，不少人認為片中司機是業界榜樣，大讚他是暖男，「的士哥哥做得好，多謝你幫助老人家，好人一世平安」、「的士界清泉，支持正能量車Cam片」、「其實有好多好嘅的士司機，係唔知點解啲人成日將唔好嘅post出來或者無限放大，我哋要正能量啊」。