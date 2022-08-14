驚嚇！6呎巨蛇匿床頭櫃底嚇親小孩　女執法人員徒手捉走有好下場

6呎長的蛇在她眼中很溫馴？美國喬治亞州日前有民眾報案，稱發現家中有蛇，但執法人員到場未有發現，至晚上該家庭的孩子回家時，在床頭櫃底發現1條6呎長巨蛇。女動物管制官到場後單手抓住巨蛇，解釋這條蛇無毒，又形容牠「溫馴」、「友善」，隨即將毫無損傷的蛇放回野外。網民稱如果目擊這種巨蛇應該會極度驚恐，大讚捉蛇人員很勇敢，又感謝當地警方連民居有蛇都幫忙捕捉。



女動物管制官到民居捉起6呎巨蛇，指這條蛇很溫馴且友善，隨即將牠放回野外。（「Bibb County Sheriff's Office」fb圖片）

事發於喬治亞州梅肯（Macon），當地比布縣警方於facebook分享個案，指他們日前接報有蛇闖入民居，警方的動物管制官（Animal Enforcement Officer／動物警察）加萊亞佐（Rebecca Galeazzo）到場檢查不見蛇蹤。直至晚上該家庭的小孩回家，卻發現巨蛇原來躲在睡房床頭櫃下方。

加萊亞佐再次到場，到場後徒手捉起這條蠱惑大蛇，指出牠體長6呎，是條北美特有的「東部鼠蛇」（Eastern Ratsnake），由於牠體型巨大，幫牠取花名叫「大媽媽」（Big Mama）。警方上傳照片所見，大媽媽體長最少是加萊亞佐手臂的2倍以上，盤纏起來像車胎一樣。這條蛇無毒，加萊亞佐形容牠很溫馴又友好，目前已放回野外，全程沒有受傷。

網民大讚當地警方的動物管制員樂於為民眾捉蛇，連忙感謝之餘，笑言如果自己是當事人，看到床邊有蛇會嚇到不知所措，「真勇敢的女士」。也有留言提到鼠蛇會捕食老鼠，出現在民居附近其實是好幫手。

當地傳媒指，東部鼠蛇是無毒蛇種，據喬治亞大學薩凡納河國家實驗室資料，成年鼠蛇一般體長3至5呎，但可長到6呎以上。牠們分布於美國東南部，多數東部及中西部州分都有牠們的蹤影，主要捕食老鼠、松鼠、鳥及鳥蛋。

（綜合）