1.8米陽光靚仔有B Cup少女胸　女友嫌棄狠提分手　決心做縮胸手術

高大帥氣卻長女人胸怎辦？浙江省人民醫院最近接到特別病例，1名25歲男病人外表陽光帥氣，身高1.8米、重約80公斤，但胸部卻發育到近B cup的「少女胸」，早前因胸大被拍拖4個月的女友嫌棄提出分手，他才下決心到醫院做縮胸手術。

醫生指該男生的乳房看上去的確較大，稱男性乳房肥大症病理原因未明，但男性胸部離奇變大有2大原因，分別是肥胖令胸部脂肪堆積或腺體組織較多所致，前者會建議減肥，後者經治療無效後會建議做手術，提醒男性在非青春期階段乳房突然發育起來，應求醫找出原因。



男病人25歲身高1.8米長得陽光帥氣，但卻有「少女胸」，因此很自卑。（Getty Images）

浙江電視台日前報道，浙江省人民醫院最近接到特別病例，1名叫小龔的男生身高1.8米，體重約80公斤，外表看起來陽光帥氣，但胸部卻長得像發育良好的少女，接近B cup（罩杯），早前拍拖4個月的女友因為他「胸大」而提出分手，這才讓他下定決心到醫院求醫，並且會做縮乳手術（縮胸手術）。

浙江省人民醫院副院長、乳腺外科教授孟旭莉受訪透露，該名男病人乳房看上去的確比較大，平日站起來不敢抬頭挺胸，因為胸部而感到自卑，頭總是低下來，習慣駝背走路，平日和人對話交流時沒法直視對方。

孟教授解釋，男性乳房肥大症發病原因倘不明確，乳房組織要進一步發育其實需要多雌激素，但部分男性身體未按正常規律發展，會令雌雄激素失調，如雌激素過高，男生的乳房一樣會發育起來。部分男生在青春期會出現乳房發育情況，但在其他時期突然乳房發育起來就應盡快求醫。

一般而返，如果有男病人發現自己胸部較大，醫生會先判斷胸大原因，如果是因為肥胖而令脂肪堆積引致，會建議病人減肥減脂來「縮胸」，但若發現是腺體組織更多，有時治療1年都不見效果，當排除所有外源性因素，他們會建議做手術解決。院方又表示，不少進行縮乳手術男性都喜好碳酸飲品、膨化食品（穀物、薯類或豆類的油炸、擠壓、沙炒、烘焙、微波食物）垃圾食物，多存在肥胖問題，孟教授提醒民眾應避免長期而且固定食垃圾食物。

雖然有網民見事主胸大就質疑他是太胖才長胸，但不少人指事主的身高比例來說不算太胖，更有女生分享早前去相體，對方也差不多是1.8米高及80公斤重左右，「看起來不怎麼胖」，突然長着像女性胸部很礙眼。不過有網民惡趣味指，事主女友可能因沒男友「豐滿」才提分手，「女生因自卑而分手嗎」、「十有八九是比他女友的大」。

（綜合）